주사 대신 알약… 美 ‘먹는 위고비’ 시판

비만치료제 위고비 알약이 미국에서 판매에 들어간다. 기존 주사제 대비 상대적으로 낮은 가격대와 복약 편의성으로 기존 비만치료제 시장을 뒤흔들 것으로 보인다.



로이터통신, CNBC 등에 따르면 덴마크 제약회사 노보 노디스크의 ‘글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1)’ 계열 비만치료제 위고비 알약이 5일(현지시간) 미국에서 출시됐다.

미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 지 2주 만이다.



위고비 알약은 용량에 따라 월 149∼299달러(약 21만5000∼43만2000원)에 판매된다. 저용량인 1.5㎎과 4㎎은 모두 월 149달러이며 4㎎ 제품은 4월 중순 이후 월 199달러로 인상될 예정이다. 고용량 제품인 9㎎과 25㎎의 가격은 모두 월 299달러로 책정됐다.



이번 위고비 알약 출시는 기존 비만치료제 시장에 큰 영향을 끼칠 전망이다. 위고비, 일라이 릴리의 ‘젭바운드’ 등 GLP-1 계열의 비만치료제는 그동안 주사제 형태로 시판돼 투약과 보관, 휴대에 불편함이 컸다.



가격 측면에서도 유리하다. 미국 내 주사제 비만치료제 가격은 월 1350달러 수준이다.



지난해 말 도널드 트럼프 행정부는 제약사들과 협의해 일부 대상자에 대해 사이트 ‘트럼프알엑스(TrumpRx)’를 통해 250달러에 공급하겠다고 했지만, 사이트는 아직 개설되지 않았다.



주사제 가격이 인하돼도 저용량 알약이 더 저렴하다. 위고비 알약 저용량 제품도 트럼프알엑스에서 판매될 예정이다. 비만약 시장이 커지는 가운데, 미국 제약회사 일라이 릴리도 알약 ‘오르포글리프론’의 FDA 승인을 기다리고 있다.

