호텔신라 브랜드 ‘신라’ 첫 中 상륙

호텔신라는 다음 달 2일 중국 시안에 호텔 브랜드 ‘신라모노그램’을 연다고 6일 밝혔다. 호텔신라가 ‘신라’ 브랜드로 중국 시장에 진출한 것은 처음이다.



신라모노그램은 지역 문화와 라이프스타일을 반영해 휴양형 호텔 경험을 제공하는 호텔신라의 호텔 브랜드다. 2020년 베트남 다낭과 지난해 강원 강릉시에 브랜드를 선보였고, 올해 중국 시안에도 호텔을 열기로 하면서 중화권까지 브랜드 영역을 확장하게 됐다.



신라모노그램 시안은 지상 22층 규모로 264개 객실을 갖췄다. 비즈니스와 휴양 등 다양한 투숙 목적을 고려해 객실을 기존 신라모노그램 객실보다 넓게 설계했다. 호텔에는 한식당과 중식당, 올데이 다이닝 등 세 개 레스토랑과 라운지, 실내수영장, 사우나, 피트니스 등 다양한 부대시설이 마련됐다.



호텔신라는 한국인의 중국 무비자 입국이 시행되면서 중국 여행 수요가 늘자 호텔 개소를 결정했다. 호텔신라는 중화권 시장에서 브랜드 인지도를 높이고, 사업 네트워크를 단계적으로 확대할 계획이다. 호텔신라는 신라모노그램을 중국 옌청과 베트남 하노이에 추가로 열 예정이다.

