시진핑과 韓中협력 다진 李대통령, 베이징 일정 마치고 상하이로

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일 오후(현지시간) 베이징에서의 일정을 마무리하고 상하이로 출발했다.



지난 4일 중국에 도착한 이 대통령은 곧바로 재중 한국인 간담회를 갖고 동포들에 대한 정부의 적극적인 지원을 약속했다.

국빈 방문 베이징 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일(현지 시간) 중국 서우두 국제공항에서 상하이 일정을 위해 공군 1호기에 올라 인사하고 있다.

이튿날인 5일에는 한중 비즈니스 포럼에 참석한 데 이어 시진핑 중국 국가주석과 두 달여만의 정상회담을 가졌다.



한중 정상은 회담에서 양국의 협력을 새로운 단계로 끌어올리자고 입을 모았다.



이 대통령은 "이번 회담은 2026년을 한중관계 전면 복원의 원년으로 만드는 데 중요한 계기가 될 것"이라고 했고, 시 주석도 "이 대통령의 방문이 아주 뜻깊다. '한중 새 시대'의 든든한 기초를 다졌다"고 화답했다.



아울러 양 정상은 북한과의 대화 재개 필요성에 공감대를 이뤘으며, 민감한 현안으로 꼽혔던 서해 구조물 문제와 관련해서는 해상 경계 획정을 위한 차관급 회담이 올해 가동되도록 노력하기로 했다.



이 대통령은 이날 중국의 국회의장 격인 자오러지 전국인민대표회의 상무위원장, 중국의 권력 서열 2위이자 '경제 사령탑'에 해당하는 리창 국무원 총리를 잇달아 만나는 것으로 베이징에서의 일정을 마쳤다.



상하이에서는 천지닝 상하이시 당 서기와의 만찬, 한중 벤처 스타트업 서밋 참석 등이 예정돼 있다.



7일에는 방중 마지막 공식 일정으로 대한민국 임시정부 청사를 방문한 뒤 귀국길에 오른다.

<연합>

