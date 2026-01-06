“지리산 설경 속 겨울 축제”… 남원 바래봉 눈썰매 축제 개막

지리산의 겨울 정취를 만끽할 수 있는 ‘제12회 지리산 남원 바래봉 눈썰매 축제’가 지난 3일 개막해 다음 달 18일까지 47일간 전북 남원시 운봉읍 허브밸리와 바래봉 일원에서 열린다.
6일 남원시에 따르면 운봉애향회가 주관하는 이번 축제는 눈썰매장을 중심으로 겨울철 대표 체험 프로그램을 한자리에서 즐길 수 있도록 마련됐다. 지리산 고원분지에 있는 허브밸리 눈썰매장은 바래봉의 설경과 어우러져 겨울 분위기를 한층 더할 것으로 기대된다.
눈썰매장은 오전 9시30분부터 오후 4시까지 운영되며, 어린이뿐 아니라 성인도 함께 즐길 수 있는 겨울 레저 공간으로 조성됐다. 눈이 많이 내리는 운봉 지역의 특성을 살린 바래봉 눈꽃 풍경은 축제의 또 다른 볼거리다.
축제 기간에는 운봉애향회가 직접 운영하는 먹거리 공간도 마련돼 어묵, 붕어빵, 닭꼬치, 소시지 등 겨울철 간식을 즐기며 휴식을 취할 수 있다.
신동열 운봉애향회장은 “바래봉 눈썰매 축제에서 자연 경관과 하얀 눈이 어우러진 겨울의 장관을 즐기며 가족과 함께 소중한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.
한편, 축제장을 찾는 관광객을 위해 지리산 허브밸리 내 700여대를 수용할 수 있는 무료 주차장이 마련됐다. 입장료는 1만원이며, 입장권으로 눈썰매와 얼음썰매 등 다양한 프로그램을 이용할 수 있다. 남원 시민과 만 3세 이상 6세 미만 어린이는 8000원, 장애인과 국가유공자는 6000원이며, 운봉 주민과 만 3세 미만은 무료다.
