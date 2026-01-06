올해 3회 차 맞는 ‘더 글로우 2026’, 3월 21·22일 킨텍스서 열린다

올해도 세 번째 개최를 맞는 실내형 음악 페스티벌 ‘더 글로우’가 3월 21일부터 22일까지 경기 고양 킨텍스에서 ‘더 글로우 2026’이란 이름으로 개최된다.

6일 공연 기획사 원더로크(WANDERLOCH)에 따르면 지난해 열린 ‘더 글로우 2025’는 양일간 총 2만5000여명의 관객을 동원, 균형 잡힌 아티스트 라인업과 관객 친화적인 운영으로 호평을 받았다.

이러한 흐름 속에서 올해 개최되는 ‘더 글로우 2026’은 음악적 다양성과 관객 경험의 확장을 기획 방향으로 삼아 규모를 한층 확대한다.

기존 두 개의 메인 스테이지에 서브 스테이지를 추가해 총 3개의 스테이지로 운영된다.

관객들이 보다 다양한 장르와 무드를 자유롭게 오가며 페스티벌을 즐길 수 있도록 구성할 예정이다.

트렌디하면서도 폭넓은 장르 스펙트럼을 아우르는 ‘더 글로우’의 또 다른 강점은 공간 연출이다.

2026년 역시 전문 아트 디렉터와의 협업을 통해 초대형 구조물을 활용한 공간 디자인을 선보이며, 음악과 시각적 미학이 어우러진 몰입형 경험을 한층 강화한다.

‘더 글로우 2026’을 향한 음악팬들의 뜨거운 관심은 지난 5일 진행된 블라인드 티켓 판매를 통해 확인할 수 있었다.

티켓 오픈 1분 만에 전량 매진을 기록하며 높은 기대감을 증명했다.

일반 예매는 22일 오후 8시 멜론 티켓을 통해 진행된다.

‘더 글로우 2026’에 대한 자세한 정보는 ‘더 글로우’ 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

