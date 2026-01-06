세계일보

[포토] 롯데리아 '통다리 크리스피 치킨 버거' 출시

입력 : 2026-01-06 11:03:27 수정 : 2026-01-06 11:03:25
이재문 기자

6일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델들이 롯데리아의 신제품 '통다리 크리스피 치킨 버거' 2종을 소개하고 있다. 롯데 GRS(대표이사 이원택)가 운영하는 버거 프랜차이즈 브랜드 롯데리아의 '통다리 크리스피 치킨 버거'는 그릭랜치와 파이어핫 두 가지 맛으로 출시 됐으며 통다리살 패티에 버터밀크와 쌀가루를 더해 바삭한 식감이 특징이다.


이재문 기자 기자페이지 바로가기

