에일리, 2세 위한 시술 후 병실 보고 "눈물이 뚝뚝"… 무슨 일?

가수 에일리가 시험관 시술을 준비하는 과정을 공개했다.
지난 4일 유튜브 채널 ‘일리네 결혼일기’에는 ‘엄마아빠가 되기 위한 첫해의 시작 | 나팔관 조영술, 2026 카운트다운, 청계산 등’이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 에일리는 남편 최시훈과 함께 산부인과에 가는 과정을 공개하며 “너무 긴장돼서 똑같은 게임을 계속하고 있다. 아프다고 하니까 무섭다”라면서 시험관 시술을 받기 전 설레지만 두려운 마음을 드러냈다.
또, 아직 찾아오지 않았지만 미리 준비해 둔 아기의 태명 ‘코코’를 공개하기도 했다. 병원에 도착해서도 무서운 마음을 내비치던 에일리는 시술을 받으러 들어갔고, 최시훈은 그런 에일리를 걱정스러운 마음으로 바라보았다.
식사 자리에서 에일리는 “시술실에 들어가자마자 처음 본 장면은, 예비 엄마 분들이 이제 병실 침대에 이렇게 막 누워 계시더라”라면서 “누구는 엄청 고통스러워하고 계시고, 누구는 아예 마취가 안 깨서 누워 계시고, 나도 이제 나팔관 뚫고 (시작)하는데 너무 아픈 거다”라고 털어놓았다.
에일리는 “참아가면서 하는데 처음에 들어가기 직전에 들었던 그 말이 나는 더 무서웠어”라면서 “‘너무 아프면 참지 말고 얘기하세요’, 참다가 기절하는 분들도 있다는 거다”라며 두려움에 떨었던 당시의 상황을 이야기했다.
그러면서 “시술 후 10분 정도 누워 있으라고 했는데 들어갈 때 봤던 예비 산모들의 모습이 계속 떠오르더라”라면서 “다들 정말 너무 간절해서 이렇게 힘들고 고통스러운 과정을 견디며 아이를 기다리는구나 싶어 눈물이 뚝뚝 났다”고 말했다.
이어 “모두 꼭 좋은 결과가 있었으면 좋겠다는 마음에 같이 울었다”고 말하면서 눈물을 보여 뭉클함을 자아냈다.
한편, 에일리와 최시훈은 새해를 맞아 버킷리스트 중 하나인 청계산 등산에 나서기도 했다. 정상에 도착한 두 사람은 “건강한 아기 천사가 찾아오게 해주세요”라고 소원을 빌며 2세에 대한 간절한 마음을 드러내 많은 네티즌들의 응원을 받았다.
