유지태 “어렸을 때 약 잘못 먹어”…조폭에게 인사받은 사연

배우 유지태가 영화 촬영 도중 실제 조직폭력배로 오해받았던 에피소드를 공개했다.

유지태는 5일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형’에 출연해 자신의 체중 변화와 관련된 과거를 밝혔다.

그는 초등학교 시절을 떠올리며 “어릴 때 피부병약을 잘못 먹었다. 당시 의사 선생님이 잘못 처방해주셨다”고 말했다.

이어 “스테로이드가 포함된 약을 처방받았는데, 그 약을 먹고 나서 부작용으로 몸이 급격하게 비대해졌다”며 “인터넷 보면 둥글둥글하던 시절 사진이 있는데 그때 체중이 65㎏까지 나갔다”고 설명했다.

작품을 위해 체중을 늘렸던 경험도 언급했다. 유지태는 디즈니플러스 시리즈 ‘비질란테’ 촬영 당시를 회상하며 “캐릭터를 위해 체중을 105㎏까지 증량했다”고 밝혔다. 진행자 정호철이 “지나가다가 실제 조직폭력배로 오해받았다는 이야기가 있더라”고 언급하자, 유지태는 “마스크까지 쓰고 있으니까 진짜 그쪽 일을 하는 줄 알았던 것 같다”고 답했다.

그는 “작업실에 가는 길에 문신한 사람들이 ‘형님, 안녕하십니까’라고 인사를 했다”며 “아무 말도 안 하고 ‘응’ 하고 인사만 한 뒤 자리를 피했다”고 당시 상황을 전했다.

유지태는 이같은 오해가 처음이 아니었다고 말했다. 그는 “영화 ‘뚝방전설’ 촬영 때 몸에 화상 자국 분장을 한 채 대전의 한 사우나에 갔는데, 깡패 형님들이 와서 ‘너 누군데 여기 온 겨?’라고 하더라”며 “영화배우라고 하니까 같이 사진을 찍자고 했다”고 전했다.

유지태는 “주로 영화에서 강한 캐릭터를 맡다 보니 생기는 일인 것 같다”고 덧붙였다.

