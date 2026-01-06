‘금광보다 곡괭이’… 베네수엘라 이슈에 미 증시가 찍은 종목은?

도널드 트럼프 미국 대통령의 사진이 걸린 가운데, 뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이딩룸에서 거래가 이뤄지고 있다. 연합뉴스

뉴욕증시의 3대 주가지수가 나란히 상승했다.

베네수엘라 정권 교체로 미국 정유사들의 현지 재진출 길이 열릴 수 있다는 기대가 커지면서 에너지·전통 산업주 중심의 매수세가 몰렸다.

5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 594.79포인트(1.23%) 오른 48,977.18에 마감했다. S&P 500은 43.58포인트(0.64%) 상승한 6,902.05, 나스닥종합지수는 160.19포인트(0.69%) 오른 23,395.82를 기록했다.

특히 다우지수는 장중과 종가 모두 사상 최고치를 새로 썼다.

시장은 도널드 트럼프 행정부가 니콜라스 마두로 정권 붕괴 이후 베네수엘라 석유 산업 재건에 미국이 개입할 수 있다고 밝힌 점에 주목했다.

향후 10년간 약 1000억달러가 투입될 수 있다는 전망이 나오면서, 관련 기업들에 대한 기대가 주가에 빠르게 반영됐다.

대표 수혜주로는 베네수엘라에서 사업을 이어온 셰브런이 5.10% 급등했다. 엑손 모빌(+2.21%), 코노코필립스(+2.59%)도 동반 상승했다.

정유사보다 더 강한 반응을 보인 쪽은 유전 장비·서비스 기업이었다. ‘금광보다 곡괭이를 팔아라’는 말처럼 개발이 본격화될 경우 장비 수요가 먼저 늘어날 것이라는 판단이 작용했다.

이에 따라 슐럼버거(+8.96%), 베이커휴스(+4.09%), 할리버튼(+7.84%) 등이 큰 폭으로 올랐다. 중질유 처리 강점을 가진 발레로 에너지도 9.23% 급등했다.

트럼프 대통령이 베네수엘라 외에도 이란·쿠바 등을 언급하며 강경 발언을 이어가자 방산주도 강세를 보였고, 록히드마틴은 2.92% 상승했다.

정권 교체 이후 채무 구조조정 가능성이 거론되면서 은행주 역시 동반 상승했다.

업종별로는 에너지·금융이 2% 이상, 산업·소재·임의소비재도 1% 넘게 올랐다. 반면 유틸리티는 하락했다.

대형 기술주 가운데서는 아마존과 테슬라가 오른 반면, 애플·엔비디아·마이크로소프트 등은 소폭 내렸다.

한편 경기 흐름을 보여주는 지표는 여전히 부진했다.

미국 공급관리협회가 발표한 12월 제조업 PMI는 47.9로, 10개월 연속 위축 국면을 이어갔다. PMI는 기업들이 체감하는 경기 흐름을 보여주는 선행 지표로 PMI가 50 아래로 떨어지면 경기 위축 국면으로 해석된다.

금리 전망과 관련해 시장은 1월 금리 동결 가능성을 높게 보고 있다.

마지막으로 VIX는 14.90으로 소폭 상승했다. VIX는 ‘공포지수’로 불리며, 숫자가 높을수록 시장 불안이 크다는 뜻이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지