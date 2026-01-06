베네수엘라 대통령 체포에…“돈은 지금 ‘이곳’으로 몰린다”

미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포·압송을 둘러싼 지정학적 긴장이 고조되면서 국제 귀금속 시장이 즉각 반응했다.

전문가들은 단기적으로는 가격 변동성이 불가피하지만, 중장기적으로는 금 가격을 떠받치는 요인이 더 많다고 보고 있다. 게티이미지

대표적 안전자산으로 꼽히는 금과 은 가격이 나란히 상승하며 글로벌 금융시장의 불안 심리를 반영했다.

◆‘베네수엘라 변수’ 넘어선 글로벌 리스크 확대

6일 금융투자업계에 따르면 5일(현지시간) 오전 6시 45분 기준 금 현물 가격은 전 거래일 대비 0.7% 오른 온스당 4363.57달러를 기록했다.

장 초반에는 상승 폭이 0.9%까지 확대되며 4370달러 선을 일시적으로 돌파하기도 했다.

은 역시 같은 시간 0.7% 상승한 온스당 73.32달러에 거래되며 강세를 나타냈다. 백금과 팔라듐 등 주요 귀금속도 일제히 오름세를 보였다.

시장에서는 이번 가격 움직임을 단순한 단기 뉴스 반응이 아닌, 지정학적 불확실성이 구조적으로 확대되고 있음을 보여주는 신호로 해석하고 있다.

업계 한 관계자는 “시장은 이제 베네수엘라 리스크 자체뿐 아니라, 미국의 예측 불가능한 대응과 군사적 접근 가능성까지 함께 재평가할 수밖에 없는 국면”이라고 진단했다.

전문가들은 이번 사안을 중남미 지역의 정치 이벤트로만 보기는 어렵다고 지적한다.

베네수엘라를 둘러싼 긴장이 미국의 대외 개입 방식에 대한 경계심을 자극하면서, 글로벌 자산시장 전반의 리스크 프리미엄을 끌어올리고 있다는 것이다.

이 과정에서 투자자들의 자금은 위험자산보다 가치 보존 수단으로 이동하는 흐름을 보이고 있다.

실제로 금 가격은 이미 지난해부터 강한 상승 흐름을 이어왔다. 각국 중앙은행의 대규모 금 매입과 금 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 맞물리며 사상 최고가를 연이어 경신했다.

여기에 미 연방준비제도(Fed·연준)의 완화적 통화정책 기조가 더해지며, 금의 상대적 매력은 더욱 부각됐다.

◆연준 정책과 맞물린 안전자산 선호

시장에서는 연준의 금리 인하 기조가 유지되는 한 지정학적 충격이 금 가격에 증폭돼 반영될 가능성이 크다는 분석이 우세하다.

금리 하락 환경에서는 무이자 자산인 금의 기회비용이 낮아지기 때문이다. 이로 인해 투자자들은 ‘수익 극대화’보다 ‘자산 방어’에 초점을 맞추는 전략을 강화하고 있다.

금과 함께 은·백금의 흐름을 병행 관찰하는 전략이 유효하다. 게티이미지

은 가격의 동반 강세도 주목할 만하다. 은은 안전자산 성격과 함께 산업용 수요라는 이중적 특성을 지닌다.

최근 은 가격 상승은 금에 대한 대체 수요와 실수요 성격의 매수가 동시에 유입된 결과로 풀이된다.

특히 금 가격이 고점 부담 구간에 진입했다는 인식이 확산되면서, 상대적으로 저평가된 은으로 자금이 이동하는 흐름도 감지된다.

◆전문가들 “중남미 수요 자극…하방 지지 요인 우세”

중남미 지역 투자자들의 시각도 변수다. 해당 지역에서는 금이 통화 가치 변동과 정치 리스크를 방어하는 ‘1차적 수단’으로 활용돼 왔다.

이번 사태가 장기화할 경우 지역 내 금 수요를 자극해 글로벌 가격의 하방을 지지하는 요인으로 작용할 가능성이 크다는 전망이 나온다.

전문가들은 단기적으로는 가격 변동성이 불가피하지만, 중장기적으로는 금 가격을 떠받치는 요인이 더 많다고 보고 있다.

온스당 4300달러 이상 구간이 부담스럽게 보일 수는 있으나, 현재의 지정학·통화정책 환경을 감안하면 일정 수준의 프리미엄은 정당화될 수 있다는 평가다.

한 전문가는 “지정학적 이슈가 반복되는 환경에서는 금을 단기 트레이딩 대상이 아닌 포트폴리오 전체의 안정성을 높이는 장치로 접근할 필요가 있다”며 “금과 함께 은·백금의 흐름을 병행 관찰하는 전략이 유효하다”고 조언했다.

