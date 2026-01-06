백악관 "까불면 다쳐"…트럼프 사진배경엔 시진핑 만난 김해공항

미국 백악관이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 뒤 공식 SNS 계정에 도널드 트럼프 대통령의 사진과 함께 "까불면 다친다"는 메시지를 게시한 것이 화제가 되고 있다.



백악관은 마두로 체포 작전이 이뤄진 지난 3일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)와 인스타그램에 트럼프 대통령이 결연한 표정으로 계단을 오르는 모습의 흑백 사진을 올렸다. 사진에는 'FAFO'라는 문구가 큰 글씨로 새겨져 있다.

백악관, 마두로 체포 당일 SNS에 '까불면 다친다' 게시글. 백악관 인스타그램 캡처

FAFO는 '까불면 다친다'(F**k Around and Find Out)라는 의미의 미국 속어다.



백악관은 이 사진과 함께 '더 이상 게임은 없다. FAFO'라는 글을 함께 올렸다.



미국이 군사 작전을 통해 마두로 대통령을 체포하며 중남미를 아우르는 서반구에서의 패권 강화에 나선 가운데, 이번 마두로 체포 작전에서 확인된 것처럼 미국의 국익에 반하는 경우 철저히 응징하겠다는 경고의 의미로 풀이된다.



지난해 9월 피트 헤그세스 국방장관도 버지니아 콴티코 해병대 기지에서 전군 장성을 대상으로 한 연설에서 적들이 도전해 온다면 "FAFO를 보여 주겠다"고 언급한 바 있다.



해당 사진은 특히 지난해 10월 30일 부산 김해국제공항에서 촬영된 것이라는 점에서 주목된다.



트럼프 대통령은 당시 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한해 시진핑 중국 국가주석과 김해공항 공군기지에서 회담을 가졌다.



이 사진은 원래 백악관이 홈페이지 사진 갤러리에서 '트럼프 대통령이 시진핑 주석과의 양자회담에 참석했다'는 제목의 게시물을 통해 공개했던 사진이다.



이번 SNS 게시물은 이 사진을 잘라내 활용한 것으로 보인다.



마두로 체포 작전의 목표 중 하나가 미국의 앞마당 격인 서반구에서 중국과 러시아의 영향력 확대를 차단하는 것이라는 분석이 제기되는 상황에서 백악관이 시 주석과의 회담 당일 촬영된 사진을 고른 것 역시 의도가 담긴 선택 아니냐는 해석이 나온다.

미중정상회담이 열린 지난해 10월 30일 김해공항에서의 트럼프 대통령. 백악관 홈페이지 캡처

트럼프 행정부는 지난 3일 '확고한 결의'로 명명한 작전을 통해 베네수엘라 수도 카라카스에 있는 마두로 대통령의 안전가옥을 급습, 그와 그의 부인을 체포해 미국 뉴욕으로 압송했다.



마두로 대통령은 뉴욕 브루클린의 메트로폴리탄 구치소에 수감됐으며 5일 법원에서 기소인정 여부 절차가 시작됐다. 마두로 대통령은 마약 카르텔과 공모해 마약을 미국으로 밀반입한 혐의 등을 받고 있다.



트럼프 행정부의 마두로 체포 작전은 '마약과의 전쟁'이 일차적인 이유이지만, 세계 1위 원유 보유국인 베네수엘라에서의 석유 통제권을 회복하고 나아가 서반구에서 단일 패권을 공고히 하려는 전략으로도 읽힌다.



트럼프 대통령은 지난 3일 기자회견에서 적절한 권력 이양이 이뤄질 때까지 미국이 베네수엘라를 통치하겠다고 밝혔다. 그러면서 "서반구에서 미국의 지배력은 다시는 의문시되지 않을 것"이라며 '돈로 독트린'을 거듭 천명했다.



'돈로 독트린'은 1823년 제임스 먼로 미 대통령이 유럽의 미주 대륙 간섭을 거부하며 천명한 외교정책 '먼로 독트린'에 트럼프 대통령의 이름(도널드)을 합친 합성어다. 트럼프 행정부는 중남미에서 중국, 러시아 등 외부 세력의 영향력 확대를 차단하겠다는 의지를 보이고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지