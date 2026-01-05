여수상의, 섬박람회 입장권 1억원 구매약정

(재)2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 조직위)는 5일 여수상공회의소와 1억원 규모의 입장권 구매약정을 체결했다고 밝혔다.

이번 약정은 2026년 새해 첫 구매약정으로, 조직위는 지역 경제계를 대표하는 여수상공회의소와의 협력을 계기로 입장권 사전 판매 확대와 박람회 붐 조성에 본격 나선다는 계획이다.

여수상공회의소 여수세계섬박람회 입장권 1억원 구매약정. 섬박람회 조직위 제공

한문선 여수상공회의소 회장은 “섬박람회는 지역의 미래 성장동력을 확보하고 섬의 가치를 세계에 알리는 중요한 국제행사”라며 “첫 구매약정 기관으로서 지역 경제계의 관심과 참여 확산에 앞장서겠다”고 말했다.

정기명 조직위원장(여수시장)은 “2026년 새해 첫 구매약정은 입장권 판매 촉진과 참여 분위기 확산의 의미 있는 출발”이라며 “여수상공회의소를 비롯해 공공기관·기업·단체와의 협력을 지속 확대해 성공 개최 기반을 튼튼히 다지겠다”고 밝혔다.

한편 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 전남도와 여수시가 공동주최하고 조직위원회가 주관하는 국제행사다. 오는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 돌산 진모지구, 여수세계박람회장, 개도·금오도 일원에서 개최된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지