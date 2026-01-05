“사장은 흙을 줘도 먹어야”…‘월급 300만원’ 송은이의 경영 철학

개그우먼이자 연예 기획사 미디어랩 시소의 대표 송은이가 회사 대표로서의 책임감과 경영 철학을 밝혔다.

4일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 듀오 옥상달빛의 멤버이자 와우산레코드의 대표 김윤주가 송은이를 만나 조언을 구하는 모습이 그려졌다.

김윤주가 시즌 송 프로젝트 홍보와 관련해 고민을 전하자, 송은이는 “사장은 누가 식사로 흙을 줘도 먹어야 한다. 카메라가 돌고 있으면 흙이라도 먹어야 한다. 그게 사장이다”라며 대표의 역할과 각오에 대해 현실적인 조언을 했다.

이어 “순간순간 현타가 온다. 그래도 견뎌야 한다. 회사를 위해서는 희생이 필요하다”고 덧붙혔다.

이를 스튜디오에서 지켜본 진행자 김숙은 농담조로 “송은이씨는 어렸을 때 진짜 흙을 퍼먹고 살았다”며, 그가 현재의 위치에 오르기까지 많은 어려움과 노력을 겪었다는 점을 강조했다. 김윤주 역시 “요즘 회사를 운영하면서 고민이 있으면 송은이를 찾아간다”며 신뢰를 드러냈다.

앞서 송은이는 다른 예능 프로그램에서도 자신의 경영 철학을 밝힌 바 있다. 그는 “미디어랩 시소는 직원 5명으로 시작해 현재는 50명 규모로 성장했다”며 “내 월급은 아직도 300만원이다”라고 말했다.

그는 “직원들이 더 성장하고, 밥값이라도 올려줄 수 있으면 좋겠다”며 직원 중심의 운영 원칙을 밝혔다.

한편 송은이가 이끄는 미디어랩 시소는 현재 7층짜리 건물을 사용 중이며, 해당 건물의 시세는 약 157억원까지 오른 것으로 알려졌다.

