‘김병기 차남 의혹’도 서울청 이첩… “수사 효율성 제고”

더불어민주당 김병기 의원 배우자의 구의회 업무추진비 카드 유용 의혹 등 수사가 확산하는 가운데 김 의원 차남 숭실대 편입 의혹 사건도 서울경찰청 공공범죄수사대가 수사하게 됐다. 애초 동작경찰서가 상당 기간 수사를 해왔던 사정을 감안해 서울청 직접 수사 대상에서 제외된 터였다. 최근 김 의원이 2024년 동작서가 진행하던 김 의원 배우자 관련 수사 무마를 시도했단 의혹이 불거지면서 모든 사건을 서울청이 맡기로 한 것이다.



경찰 관계자는 5일 정례간담회에서 “동작서 사건 1건을 이관해 서울경찰청 공공범죄수사대가 (김 의원 관련 사건) 13건을 수사할 예정”이라며 “수사 효율성 등을 위해 사건을 넘긴 것”이라고 말했다. 동작서는 전날 서울청에 김 의원 차남 건을 이첩했다.

더불어민주당 김병기 의원. 연합뉴스

이 사건은 동작서가 지난해 9월 관련 고발장을 접수해 3개월 넘게 수사를 이어왔다. 그러나 김 의원이 2024년 당시 여당인 국민의힘 소속 경찰 출신 의원을 통해 동작서에 외압을 행사했다는 등 수사 무마 의혹이 잇따라 제기되면서 최근 동작서 수사에 의구심이 커진 상황이다. 수사 무마 의혹에 대해선 김 의원이나 당시 동작서장 모두 전면 부인하고 있다.



경찰 관계자는 수사 무마 의혹 관련해 “구체적으로 어떤 내용인지 언론 보도를 토대로 확인 중”이라며 “해당 의혹 역시 서울청 공공범죄수사대에서 조사할 예정”이라고 밝혔다.



서울청 공공범죄수사대는 전날 이수진 전 의원에게 연락해 김 의원 의혹 관련 조사를 위한 출석 일정을 조율한 것으로 알려졌다.



이 전 의원은 2024년 2월 김 의원 배우자의 금품수수 의혹이 담긴 탄원서를 당시 민주당 이재명 대표 측에 제출했다고 주장하고 있다. 경찰은 이 전 의원과의 통화에서 이 탄원서를 받은 경위 등에 대해서도 간단히 확인한 것으로 알려졌다.

사법정의바로세우기시민행동(사세행) 김한메 상임대표가 5일 서울 종로구 서울경찰청 민원실 앞에서 기자회견을 열고 더불어민주당 김병기 의원과 김현지 청와대 제1부속실장 등 6명을 뇌물수수, 정치자금법 위반, 위계에 의한 업무방해 등의 혐의로 고발한다며 회견하고 있다. 연합뉴스

김 의원의 ‘공천 헌금’ 의혹과 관련한 고발장이 이날 경찰에 접수되면서 관련 수사도 본격화하게 됐다.

사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 서울 종로구 서울청 민원실 앞에서 기자회견을 열고 김 의원과 김현지 청와대 제1부속실장 등 6명을 뇌물수수, 정치자금법 위반, 위계에 의한 업무방해 등 혐의로 고발한다고 밝혔다. 이 전 의원은 당시 김 실장에게 탄원서를 전달했다고 주장하고 있다.



경찰은 민주당 강선우 의원에게 1억원의 공천 헌금을 건넨 의혹을 받고 있는 김경 서울시의원에 대해 입국 시 통보조치를 했다고 밝혔다. 김 시의원은 미국에 체류하는 자녀를 만난다는 이유로 최근 출국한 것으로 알려졌다.



서울 강서경찰서는 아울러 강 의원을 고발한 정의당 이상욱 강서구위원장에 대한 고발인 조사를 이날 진행했고, 6일 같은 사건을 고발한 김태우 전 서울 강서구청장을 조사한 뒤 사건을 서울청에 이첩할 예정이다. 통상 고발인 조사 후 강제수사를 검토하는 만큼 경찰이 조만간 강 의원 등에 대한 강제수사에 착수할 것으로 보인다. 강 의원은 지난 지방선거 당시 민주당 서울시의원 공천 신청자였던 김 시의원에게 1억원을 받고 이를 당시 민주당 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 상의한 의혹이 불거졌다.

