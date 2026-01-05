“69년 연기 열정 기억” “위대한 별” 깊은 애도 [안성기 1952~2026]

배우 안성기는 일생을 한국 영화 발전에 헌신하며 겸허한 태도와 모범적인 삶으로 모두에게 사랑을 받은 예술가였다. 고인이 별세한 5일 한국 사회는 그가 걸어온 길을 추억하며 깊은 마음으로 추모했다.

지난 2012년 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제49회 대종상 영화제에서 레드카펫을 걸으며 인사하는 안성기. 연합뉴스

이재명 대통령은 5일 페이스북에 올린 ‘국민배우 안성기 선생님의 명복을 기원합니다’라는 제목의 글에서 “대한민국 영화사와 문화예술 전반에 큰 발자취를 남긴 안성기 선생님의 별세에 깊은 애도를 전한다”고 밝혔다. 이 대통령은 “화려함보다 겸손을, 경쟁보다 품격을 보여주신 선생님의 삶에 경의를 표한다”며 “69년의 연기 인생 동안 170편이 넘는 작품에 출연하며 주연과 조연을 가리지 않았던 선생님의 뜨거운 열정을 오래도록 기억하겠다”고 했다.



이동진 영화평론가는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “안성기님은 긴 세월 동안 모두로부터 사랑과 존경을 받는 놀라운 인품과 덕망의 소유자이기도 하셨다. 어쩌면 그렇게 그 기나긴 시간을 올곧은 자세와 다정한 미소로만 꼿꼿하게 걸어오실 수 있었을까”라며 “영화계의 위대한 별이시면서 말 그대로 한국영화의 역사 그 자체셨다”고 고인을 기렸다.

배우 안성기 출연작 '라디오스타'의 한 장면. 오른쪽은 배우 박중훈. 한국영상자료원 KMDb 캡처.

영화 ‘기쁜 우리 젊은 날’(1987)에서 안성기와 호흡을 맞췄던 배우 황신혜도 SNS로 “같은 현장에서, 같은 카메라 앞에서 영화를 함께 만들 수 있었던 시간은 제 인생의 큰 영광이었습니다”라며 “긴 시간 한국영화의 기둥이 되어 주셔서 감사합니다”라고 고인을 향한 마지막 인사를 건넸다.



안성기에게 대종상영화제 신인상을 안겨 준 ‘바람불어 좋은 날’(1980)의 이장호 감독은 “안성기는 굉장히 어질고 착한 사람이었다”고 떠올렸다. 임권택 감독의 ‘화장’(2015) 등 작품에서 고인과 인연을 맺었던 심재명 명필름 대표는 “사회에 나와서 안성기 배우님처럼 따뜻한 분을 본 적이 없는 것 같다”며 “매사에 세심하시고, 배려심이 컸고, 철두철미하시고, 누구보다 영화를 정말 사랑하셨던 분이었다”고 고인을 추모했다.



영화 ‘남부군’(1990)을 시작으로 ‘하얀 전쟁’(1992), ‘부러진 화살’(2012) 등에서 고인과 호흡을 맞춘 정지영 감독은 “우리는 안성기씨가 한국 영화사 속에 어떤 자리매김을 했던 사람인가를 지금부터 정리해야 한다고 생각한다”며 고인을 애도했다.



천주교 서울대교구장인 정순택 대주교는 독실한 천주교 신자였던 고인에 대해 “한국 영화사에 뚜렷한 발자취를 남긴 예술인이자 연기를 통해 국민에게 희망과 위로, 그리고 따뜻한 행복을 전해 준 분”이라고 언급하며 “독실한 천주교 신자로서 이웃을 배려하고 약자를 향한 따뜻한 시선을 잃지 않으셨으며 기부와 선행을 통해 함께 사는 세상에 희망을 전했다”고 깊은 애도를 전했다. 생전 고인이 치료를 받은 병원이자 마지막 기부처였던 서울 서초구 서울성모병원에 차려진 빈소에는 이 대통령 등이 보낸 화환 등과 함께 추모의 발길이 이어졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지