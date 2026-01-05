[인사] 종근당 외

종근당 <승진> ◆종근당 △전무 이규웅 △상무 이주원 이창식 △이사 심영곤 윤수미 이진오 송지수 정병무 ◆종근당바이오 △이사 김진오 ◆경보제약 △사장 김태영 △전무 채현숙 △상무 김병옥
코람코자산신탁 <승진> ◆부사장 △리츠투자부문 김철규 △가치투자부문 이상헌 <신규 선임> ◆상무 △리츠투자부문 앵커리츠본부 조창우 △신탁사업부문 도시정비사업본부 오동진 △리스크관리실 김호영
요진건설산업 <승진> △사장 정찬욱 △전무 오유진 신재복 △상무 정태우 오재학 △이사대우 황성모
리가켐바이오 △신약연구소장 한진환
웰컴금융그룹 <웰컴저축은행> ◆상무이사 승진 △위험관리책임자 이성수 △CEM본부 윤현식 △디지털사업본부 임성은 ◆이사 승진 △디지털금융본부 진정한 <웰컴에프앤디> ◆상무이사 승진 △전략경영실 백승문 <웰컴페이먼츠> ◆상무이사 승진 △임원실 최문용 <웰컴자산운용> ◆이사 승진 △주식운용본부 김덕기
한국 머크 라이프사이언스 △프로세스 솔루션 사업부 총괄대표 김영임
한림제약 <한림제약> △회장 김정진 ◆상무 △메디칼부 문은경 △병원사업본부 박형진 ◆상무보 △공장관리본부 김성대 △한림눈건강 김정훈 △해외사업부 양정화 △개발본부 오미진 △생산본부 한혜선 ◆이사 △의약사업본부 이민상 △면역사업본부 이승영 △경영정보팀 이진경 △마케팅부 오지현 △병원사업본부 최석천 ◆이사대우 △품질보증부 강현길 △마케팅부 김대윤 △의약사업본부 김종길 △경영정보팀 노승환 △도매사업부 이인식 △병원사업본부 한상기
한국항공대학교 △대학원장·AI융합대학장 안준선 △공과대학장 박상혁 △공과대학 부학장 강태곤 △항공·경영대학원장/항공·경영대학장 김진기 △기획처장 황완식 △학생처장 이상학 △입학처장 김휘양 △국제교류처장·학술정보관장 김상우 △항공기술교육원장 황인종
