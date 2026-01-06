쿠팡파이낸셜 고금리 대출… 이찬진 “상도덕적 갑질” 직격 [비즈 Who]

국민의례하는 이찬진 금감원장 (서울=연합뉴스) 강민지 기자 = 이찬진 금융감독원장이 2일 서울 영등포구 금융감독원에서 열린 2026년 시무식에서 국민의례를 하고 있다. 2026.1.2 mjkang@yna.co.kr/2026-01-02 12:29:22/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이찬진(사진) 금융감독원장이 19%에 달하는 ‘고금리 대출’로 논란을 빚고 있는 쿠팡파이낸셜에 대해 “상도덕적 ‘갑질’”이라고 비판했다. 금감원은 쿠팡파이낸셜에 대한 현장점검을 검사로 전환했다. 검사 단계에서는 ‘자금 추적’ 등 보다 강력한 수단을 사용할 수 있다.



이 원장은 5일 서울 금감원 본원에서 기자들과 만나 쿠팡 관련 조사 진행 상황에 대한 질의에 이같이 답했다. 그는 또 “다른 유통플랫폼은 익일 결제 등을 하고 있는데, 쿠팡은 한 달 이상으로 결제 주기가 굉장히 길어 의아하다”고 꼬집었다.



앞서 금감원은 쿠팡의 금융 계열사 쿠팡파이낸셜이 최고 연 18.9% 금리의 ‘쿠팡 판매자 성장 대출’ 상품을 판매하는 과정에서 위법이 있는지 살피기 위해 현장점검에 착수한 바 있다. 이 원장의 이날 발언을 고려할 때 금감원이 이번 현장조사 과정에서 문제가 될 만한 내용을 확인한 것으로 추정된다.



쿠팡페이의 결제 정보 유출 가능성과 관련해선 “쿠팡과 쿠팡페이가 원아이디 원클릭 형태로 돼 있다. (쿠팡 측은) 결제 정보가 유출된 것으로 보이는 부분은 없다고 하는데, 이게 어떻게 됐나 점검 중”이라며 “쿠팡에서 쿠팡페이로 오는 정보, 쿠팡페이에서 쿠팡으로 가는 정보를 크로스체크하고 있다”고 했다. 금감원은 지난달 초 착수한 쿠팡페이 현장점검을 추가 연장해 진행하고 있다.



대형 유통플랫폼도 금융회사 수준으로 감독할 수 있도록 제도를 개편해야 한다는 입장도 재확인했다. 이 원장은 “쿠팡 사태를 보면 전자금융업체들의 경우엔 사이버 보안 사고가 나면 제재 들어가고 감독 기구가 작동하는데, 전자상거래업체는 그런 게 전혀 없다”며 “전 국민이 대상이고 민감한 정보 누출로 불안에 노출되는 일이다. 금융업권과 동일한 수준까진 규율돼야 그나마 관리되지 않겠나”라며 강한 의지를 드러냈다.

