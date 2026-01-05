김정기 대구시장 권한대행 “TK신공항 건설 선제적 재정 투입…행정적 검토 필요”

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 5일 대구∙경북(TK) 민∙군 통합신공항 이전 사업과 관련해 “기존 사업추진 방식인 기부대양여 방식을 수정하는 것이 가능한지 행정적 검토가 필요하다”고 말했다.

이는 최근 이철우 경북도지사가 신공항 건설 사업에 시도가 1조원씩 총 2조원 규모 은행 대출을 내고 연이율 3.5% 조건으로 지방채를 발행하는 방식’을 제안한데 대한 신중한 답변으로 분석된다.

5일 김정기 대구시장 권한대행이 시청 동인청사 기자실을 찾아 취재진의 질문에 답하고 있다. 대구시 제공

김 권한 대행은 이날 대구시청 동인청사에서 기자간담회를 열고 “아마 신공항 사업이 늦어진 데 대한 안타까움이 담긴 말씀 같다”면서도 “대구시가 사업시행자인 만큼 이 지사 말대로 하려면 기부대양여 합의각서 수정과 법률 개정이 필요한데 그 부분이 실무적으로 가능한지 따져봐야 한다”며 이같이 말했다.

이어 "시∙도가 재정을 투입했을 때 후적지를 개발 시 일부를 경북도에 넘겨줘야하는데 그 부분에 대한 지역사회의 의견 수렴도 필요하다”며 “정부의 재정지원 방향이 나온 뒤 대구∙경북이 같이 가는 것이 바람직하다”고 강조했다.

김 권한대행은 대구∙경북 행정통과 관련해서도 “통합이 되려면 정부가 재정 특례 등 각종 규제 특례와 권한 이양을 보장하고 시∙도는 지역사회 공론화를 하는 게 양쪽 수레바퀴처럼 같이 가야 한다”면서 “정부가 통합에 따른 권한 이양과 과감한 재정 특례를 얼마나 빨리 내줄 수 있는지가 중요하다”고 설명했다.

