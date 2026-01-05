“붉은 말의 해, 주인공은 나야 나”…1월 멸종위기종 ‘붉은발말똥게’

2026년 병오년, ‘붉은 말의 해’를 맞아 강렬한 붉은 색 집게발을 가진 ‘붉은발말똥게’가 새해 첫 ‘이달의 멸종위기 야생생물’로 선정됐다.

붉은발말똥게. 국립생태원 제공

5일 기후에너지환경부는 1월의 멸종위기 야생생물로 붉은발말똥게를 선정했다고 밝혔다.

이 종은 강물이 바닷물과 섞이는 지역에 서식하고 있는데 갯벌 매립과 연안 개발로 인한 서식지 훼손으로 멸종위기에 처하자 기후에너지환경부는 멸종위기 야생생물Ⅱ급으로 지정해 보호하고 있다.

말똥 냄새와 유사한 냄새가 난다고 해서 붙여진 ‘말똥게’는 전반적으로 검은색을 띠는데 붉은발말똥게는 집게다리와 이마 구역에서 선명한 붉은 색을 띠고 있다. 붉은발말똥게의 몸길이는 약 3cm, 폭은 3.5cm이다. 등면은 볼록하고 사각형이며 구역을 구분하는 얕고 선명한 홈이 있다.

옆 가장자리에는 뚜렷한 눈뒷니(눈 뒤쪽에 튀어나온 부분) 1개가 있는 것이 특징이다. 집게 끝은 황백색이며 바깥 면에는 크고 작은 알갱이 모양의 돌기가 촘촘히 나 있고, 안쪽 면에는 큰 돌기가 줄지어 나 있다. 걷는 다리에는 검은빛을 띠는 빡빡한 털이 나 있다.

붉은발말똥게. 국립생물자원관 제공

붉은발말똥게는 잡식성으로 죽은 곤충, 물고기, 식물 등 유기물이 섞인 흙을 주로 먹는다. 번식기는 여름으로 알려져 있으며 4~8월에 암컷은 배 아래에 알을 붙여 보호하다가 포란으로부터 1달 이내에 산란하며, 부화할 때 바다에 유생 개체를 내보낸다

국외에는 인도네시아, 대만, 중국, 일본 등에 분포하며, 국내에는 서해안과 남해안 일대 및 제주도에 분포하는 것으로 알려져 있다.

붉은발말똥게와 같은 멸종위기 야생생물Ⅱ급을 허가 없이 포획·채취·훼손하거나 죽이는 경우 ‘야생생물 보호 및 관리에 관한 법률’에 따라 3년 이하의 징역 또는 300만원 이상 3,000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

붉은발말똥게 등 멸종위기 야생생물에 대한 자세한 정보는 국립생물자원관누리집(nibr.go.kr) 또는 국립생태원 누리집(nie.re.kr)에서 확인할 수 있다.

