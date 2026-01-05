김기원 한국맥도날드 대표 “3년 내 2조 매출 달성할 것”

김기원 한국맥도날드 대표가 신년사를 통해 향후 3년 내 2조 매출을 달성하겠다는 목표를 공개했다.

김기원 한국맥도날드 대표(가운데)와 임직원들이 5일 본사에서 열린 새해맞이 사내 행사에서 기념사진을 촬영하고 있다. 한국맥도날드 제공

김 대표는 5일 한국맥도날드 본사에서 열린 새해맞이 행사에서 30분기 연속 성장 성과를 공유하며 이같이 밝혔다. 브랜드 신뢰 활동과 고객 경험 강화, 사람 중심 경영 등 구체적인 실행 전략도 함께 제시했다.

먼저 ‘로코노미’로 대표되는 브랜드 신뢰 활동을 더 강화한다. 한국맥도날드는 지난해 10월 ‘한국의 맛’ 확대 시행을 발표한 바 있다. 올해는 6년 차를 맞은 프로젝트의 양적·질적 성장을 도모하는 한편 해외 지사를 통한 메뉴 수출 논의도 진행 중이다. ‘행복의 버거’ 등 사회공헌 프로그램의 외연 확대도 함께 진행한다. ‘가성비’ 메뉴 또한 더욱 다양한 구성으로 선보일 예정이다.

고객 경험 강화 측면에서는 맛과 품질 향상과 식품 안전 등 기본에 충실하는 한편 온·오프라인 접점도 확대한다. 2030년까지 500개 매장을 목표로 신규 오픈이 순차적으로 진행되며, 공식 앱 혜택 강화 및 맞춤형 리워드를 통해 디지털 경쟁력을 높인다는 계획이다. 매장 운영 효율화와 고객 서비스 고도화 작업도 지속 진행 중이다.

‘사람’ 중심 경영도 한층 강화한다. 빠르게 성장하는 환경에 발맞춰 좋은 일터를 위한 문화 조성 및 커리어 성장을 주요 축으로 근무 환경 개선과 교육에 지속적인 투자가 이루어질 것이라고 김 대표는 공언했다.

김 대표는 “한국맥도날드의 위상이 국내뿐만 아니라 아시아 및 글로벌 맥도날드 시스템 차원에서 나날이 상승하고 있다”면서 “지속적인 성장 모멘텀이 임직원의 자부심과 성장으로 연결될 수 있도록 총력을 기울일 것”이라고 말했다.

