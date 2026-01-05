KT 위약금 면제에 번호이동 급증…이통 3사 경쟁 '과열'

KT의 위약금 면제 조치로 이동통신 3시간 번호이동이 활성화되면서 가입자 유치를 위한 경쟁이 한층 치열해지고 있다.



특히 SK텔레콤[017670]과 LG유플러스[032640]가 KT 위약금 면제 기간을 기회로 유통시장에 추가 보조금을 공격적으로 풀면서, 단통법 폐지에도 불구하고 잠잠했던 이동통신 시장이 다시 요동친다는 평가가 나온다.

kt가 해킹 사태와 관련한 책임 조치로 2주간 위약금을 면제하고 데이터 추가 제공 등 고객 보상책을 시행한다. 연합뉴스

5일 연합뉴스 취재를 종합하면 최근 서울 도봉구 창동의 한 대리점에서는 KT 이용자가 출고가 179만원인 아이폰17 프로를 구매할 경우 ▲ 6개월간 10만원 이상 요금제 사용 ▲ 파손보험 등 부가서비스 가입 등을 전제로 SK텔레콤으로 이동 시 약 71만원, LG유플러스로 이동 시 약 48만원에 기기를 구매할 수 있다고 안내하고 있다.



온라인 커뮤니티와 이른바 '성지'로 불리는 일부 유통점을 중심으로 아이폰17, 갤럭시 Z플립7, 갤럭시 S25 울트라 등을 사실상 '공짜폰'으로 구매했다는 후기도 적지 않게 올라오고 있다.



단말기 가격 지원을 넘어 10만원이 넘는 금액을 '차비' 명목으로 추가로 지급한다는 사례도 등장하고 있다.



특히 갤럭시 S25 시리즈의 할인 폭이 크게 확대되고 있는데, 이는 다음 달로 예정된 갤럭시 S26 출시 영향도 작용한 것으로 업계는 보고 있다.



대전의 한 대리점에서는 기존 단말기를 유지한 채 유심만 이동해 SK텔레콤을 개통한 고객이 월 2만4천750원씩 1년 약정과 결합상품 가입을 조건으로 45만원, 단독 이동 시 35만원의 페이백을 받기로 했다고 전했다. 이 같은 페이백 금액은 KT의 위약금 면제 조치 이후 상승했다는 설명이다.



이러한 페이백은 이동통신사가 아닌 판매 대리점이 자율적으로 제시하는 이면계약의 성격을 띠지만, 실질적 재원은 이동통신사에서 나온다는 시각이 업계에서는 우세하다.



이면계약이 광범위하게 이뤄질 경우 판매자가 부도나 잠적하면 약속한 금액을 받지 못하는 소비자 피해가 발생할 수 있어 주의가 필요하다.



KT 이탈은 계속되고 있다.



지난달 31일부터 이달 3일까지 나흘간 KT를 떠난 가입자는 누적 5만2천661명으로 집계돼 일평균 1만명 이상을 기록했다.



번호이동이 집중되는 일요일부터 이날 오후 1시 30분 기준으로 SKT는 4천553명이 순증했지만, KT와 LG유플러스는 각각 4천443명, 110명이 순감했다.



KT 발 번호이동이 급증하면서 전산 장애도 발생했다.



업계에 따르면 이날 오전 KT에서 SKT와 LG유플러스로 향하는 번호이동 처리 과정에서 '응답제한시간초과'가 발생해 한동안 지연이 빚어졌다.



한국통신사업자연합회(KTOA) 관계자는 "주말 동안 누적된 번호이동 신청을 월요일 오전에 일시에 처리하면서 일시적인 지연이 발생했다"고 설명했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지