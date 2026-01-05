“땅을 쓸고 다닌 기다란 상아”…아프리카 ‘거대 코끼리’ 영면

땅에 닿을 정도로 거대한 상아를 가진 코끼리가 아프리카 케냐에서 54살의 나이로 눈을 감았다.

3일(현지시간) 생을 마감한 케냐 슈퍼 터스크 코끼리 크레이그. 케냐야생동물관리청(KWS) 제공. AP연합뉴스

AP통신에 따르면 케냐야생동물관리청(KWS)은 3일(현시지간) 성명에서 “땅을 쓸 듯 하게 거대한 상아와 차분하고 위엄있는 모습을 한 슈퍼 터스커 ‘크레이그’가 54살의 나이로 세상을 떠났다”고 전했다.

슈퍼 터스커는 바닥에 닿을 정도의 긴 상아를 가진 게 특징인 아프리카코끼리로 현재 야생에서 스무여 마리만 남아있는 것으로 추정된다. 슈퍼 터스커는 주로 40살 이상 된 수컷에서 나타나며 상아 무게는 각각 45kg가 넘는 것으로 알려졌다.

케냐 비영리 환경보호 단체인 ‘차보 트러스트(Tsavo Trust)’에 따르면, 슈퍼 터스커는 길고 거대한 상아를 가졌기 때문에 수 세기 동안 사냥꾼들의 표적이 됐다. 차보 트러스트는 “그럼에도 불구하고 이 거대한 동물이 (살아남아) 아프리카 평원을 활보하고 있다는 것은 기적에 가까운 일”이라고 밝혔다.

이번에 세상을 떠난 크레이그는 자연사했는데 코끼리 보호단체인 암보셀리재단은 “크레이크가 자연스럽게 생을 마감할 수 있도록 노력해준 모든 분께 감사드린다”고 밝혔다.

크레이그는 케냐 남부 탄자니아 접경의 야생동물 보호구역인 암보셀리 국립공원의 명물로 관광객들의 사랑을 받아 왔다. KWS는 크레이그가 차분한 성격으로 “방문객들이 사진을 찍을 때 종종 참을성 있게 멈춰 서곤 했다”고 설명했다.

크레이그는 2021년 맥주 제조사 이스트아프리카브루어리스(EAB)의 인기 맥주 ‘터스커’를 통해 공식 후원 대상이 되기도 했다고 AP통신은 덧붙였다.

현지 방송사 NTC는 “아프리카에 남은 마지막 슈퍼 터스커 코끼리 중 하나인 희귀종”이라며 크레이그의 죽음에 시민들의 애도가 이어지고 있다고 보도했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지