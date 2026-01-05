“매일 바르는 물광 부스터 샷”…아모레퍼시픽 라네즈, 워터뱅크 아쿠아 페이셜 세럼 출시

아모레퍼시픽의 뷰티 브랜드 라네즈가 신제품 ‘워터뱅크 아쿠아 페이셜 세럼’을 출시했다고 5일 밝혔다.

이번 신제품은, “Every day new glow, 매일 바르는 물광 부스터 샷”을 콘셉트로 설계했다. 바쁜 일상에서 간편하게 전문적인 피부 관리 효과를 얻을 수 있는 제품이다.

이 제품은 각질 및 피부결 관리에 효과적인 7.7% 애씨드 콤플렉스(PHA, AHA, BHA)를 담고 있으며, 더불어 물광 특수 관리에 활용하는 가교 히알루론산, PGA, PDRN, 히알루로닉 세라마이드 등으로 구성된 하이드로 인퓨전 샷™(Hydro Infusion Shot™)을 이상적인 비율로 배합해 피부의 광채를 더하는 데 도움을 준다.

이 제품은 물광 효과를 주는 스킨부스팅 특수 관리와 인체적용시험 비교를 통해 피부결, 윤기, 보습, 장벽 강화, 붉은기 개선(외부 자극으로 인한 일시적 붉은기) 등 5개 항목에서 개선 효과를 입증했다.

산뜻한 질감과 부드러운 제형으로 매일 사용할 수 있으며 워터뱅크 블루 히알루로닉 모이스춰 크림과 함께 사용하면 시너지 효과를 경험할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

신제품 ‘라네즈 워터뱅크 아쿠아 페이셜 세럼’은 온라인 아모레몰을 비롯한 다양한 채널에서 만나볼 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지