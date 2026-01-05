국힘 구의원 "이혜훈, 임신때도 괴롭혀…성비위 측근 비호" 주장

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 국민의힘 서울 중·성동을 당협위원장 시절 지역구 시·구의원의 부당한 징계에 관여하고 성 비위 인사를 옹호했다는 주장이 제기됐다.

이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자. 뉴스1

서울 중구의회 손주하 구의원은 5일 국회에서 기자회견을 열어 "이 후보자는 전직 3선 의원이자 당협위원장의 힘을 이용해 지역구 당원들을 갈라치기 했다"며 "시·구 의원들에겐 갑과 을의 관계로서 본인에게 충성하도록 길들였다"고 주장했다.



손 구의원은 "중·성동을 지역은 이 후보자에게 1년 반이란 시간 동안 철저하게 가스라이팅 당하다가 결국 버림받았다"며 "그 와중에 저는 임신 중에도 괴롭힘을 당해 왔다"고 말했다.



그는 이 후보자가 2024년 총선 당시 선거캠프에 합류시키려 한 인사를 두고 자신을 포함한 구의원 3명이 문제를 제기하자 이를 구실 삼아 구의원 3명이 윤리위원회에서 2개월의 당원권 정지를 받도록 하는 데 관여했다고 주장했다. 징계받을 당시 손 의원은 임신 초기였다고 한다.



또 이 후보자가 동료 여성 구의원에게 성희롱, 여성비하 발언을 한 전력이 있는 자신의 최측근 구의원을 징계하지 않도록 비호했다고도 했다.



아울러 같은 당 소속인 서울 중구청장이 다음 지방선거에서 정치적으로 불리한 상황이 되도록 이 후보자가 의원들에게 지역 숙원사업 예산 삭감을 유도했다는 취지의 제보도 받았다고 전했다.



회견에 배석한 국민의힘 진종오 의원은 "손 구의원은 지난 1년 6개월 동안 이 후보자의 사악하고도 잔인한 갑질과 압박 속에서 정치적 고통을 넘어 인간으로서 감당하기 힘든 스트레스를 견뎌야 했다"며 "극심한 정신적 압박으로 유산의 위기까지 겪어야 했다"고 말하면서 이 후보자 사퇴를 촉구했다.

<연합>

