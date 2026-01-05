김윤주 "남편 10CM 자존심 상해 축하 못해…일 얘기 안 해"

그룹 옥상달빛 멤버 겸 소속사 대표 김윤주가 남편인 10CM 권정열을 축하 못해줬다고 말했다.

그는 지난 4일 방송한 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 코미디언 송은이를 만났다.

김윤주는 "연말 시즌 송을 하나 만들었는데 어떻게 홍보를 해야 될 지 잘 모르겠다"고 했다.

송은이가 "어떤 계획을 갖고 있냐"고 묻자 김윤주는 "음악 방송에 나갔으면 좋겠단 마음이 일단 있다"고 답했다.

송은이는 "연말 음악 방송은 몇 달 전부터 대기하고 그래서 시즌송은 하기 쉽지 않다. 많이 들이대야 된다"고 말했다.

그는 "지금 음악 방송 하고 있는 남편 찬스를 좀 써라"라고 했다.

김윤주는 "약간 저도 모르게 자존심 상하는 느낌"이라며 "10CM가 차트에도 잘 오르고 하니까 어느 순간 축하를 못 하는 제 자신을 발견했다"고 말했다.

그는 "솔직하게 자존심이 있었다고 얘기하고 축하한다고 말했다"며 "일 할 땐 서로 얘기 안 한다"고 했다.

