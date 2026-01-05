日 기업 70% "올해 경기 완만한 확대" 전망

일본 기업의 70%는 올해 경기가 확대 기조를 보일 것이라고 전망했다.



5일 교도통신이 지난해 11월 하순∼12월 중순 사이 일본 각 업계를 대표하는 주요 기업 114곳을 대상으로 실시한 조사 결과에 따르면 70%인 80곳이 '완만한 확대'를 예상했다.

도쿄. AFP연합뉴스

이는 1년 전 조사 당시 78%보다 줄어든 수치다.



긍정 전망의 이유(복수 응답)로는 71%가 '개인 소비 회복'을 들었다. '임금상승 효과'가 69%로 뒤를 이었다.



또 작년 수준의 '횡보'라는 답변은 29곳(25%), '완만한 후퇴'라는 답변은 1곳이었다.



이런 전망의 이유(복수 응답)로는 '물가상승 부담'(67%), '미 관세 정책'(27%) 등의 순이었다.



올해 경기 예상에 대한 질문에 '확대', '후퇴'라고 응답한 곳은 없었다.



미국은 일본과의 무역협상에서 자동차 등의 고관세를 일부 인하했지만 여전히 높은 수준이다.



이번 조사에서는 이런 점이 반영된 듯 제조업을 중심으로 24%가 일본 정부에 대미 관세 재협상을 요구했다.



반면 재협상 시도 시 미국으로부터 오히려 추가 양보 요구를 받을 수 있는 만큼 '신중한 판단이 필요하다'는 응답도 있었다.



대미투자에 대한 질문에는 '확대'나 '약간 확대'라는 응답이 23%였고, '현상 유지'라는 답변이 40%였다.



올해 물가 전망에 대해서는 '전년보다 더 오를 것', '전년 수준'이라는 응답이 36%였다. '안정될 것'이라는 응답은 37%로 나타났다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지