코스피, 반도체주 강세에 사상 첫 4,400대 돌파…코스닥도 올라

코스피가 5일 지난 주말 베네수엘라 사태에도 불구하고 대형 반도체주 강세에 사상 처음 4,400선을 돌파했다.



이날 오전 9시 28분 기준 코스피는 전장보다 105.97포인트(2.46%) 오른 4,415.60이다.

지수는 전장보다 76.29포인트(1.77%) 오른 4,385.92로 출발해 직전 거래일(2일) 기록한 장중 사상 최고치(4,313.55)를 경신한 뒤 오름폭을 키우고 있다.



코스피는 직전 거래일 사상 첫 4,300선을 넘어선 지 하루 만에 4,400선마저 넘어섰다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 1.9원 오른 1,443.7원에 거래를 시작했다.



유가증권시장에서 외국인이 4천806억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있다. 개인과 기관은 각각 2천940억원, 1천758억원 매도 우위를 보이고 있다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 340억원 '사자'를 나타내고 있다.



지난주 말 뉴욕증시는 실적에 대한 긍정적 기대가 높은 반도체 업종 강세에도 불구하고 대형 기술주와 소프트웨어 업종 부진에 혼조세를 보였다.



다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 각각 0.66%와 0.19% 상승했으나, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.03% 내렸다.



마이크론(10.51%), 엔비디아(1.26%) 등이 오른 반면 테슬라(-2.59%), 팔란티어(-5.56%) 등은 내렸다.



뒤이어 주말 사이 도널드 트럼프 미국 행정부가 베네수엘라에 대한 전격적인 군사작전을 통해 마두로 대통령을 체포, 자국으로 이송해 국제 사회의 긴장이 높아진 상태다.



다만 베네수엘라 사태가 국내 증시에 미치는 영향은 제한적인 모습이다.



오히려 시장은 이번주 예정된 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 'CES 2026'과 8일 삼성전자 실적 발표를 주목하며, 기대감에 반도체주를 대거 담는 모습이다.



한지영 키움증권 연구원은 "주말 중 미국의 베네수엘라 공습과 같은 지정학적 이벤트가 출현했으나, 주식시장에서는 매크로, 기업 이벤트에 더 무게 중심을 둘 전망"이라고 짚었다.



이어 "이번 CES에서 피지컬 AI(인공지능)가 메인이 될 예정이며, 여기서 파생되는 자율주행, 온디바이스 AI 등 AI 밸류체인(가치사슬) 전반에 걸친 신규 매수 수요를 만들어 낼 수 있을지가 관전 포인트"라고 설명했다.



시가총액 상위 종목 중 삼성전자[005930](5.53%)가 사상 처음 13만원대로 올라섰으며, SK하이닉스[000660](2.88%)도 한때 70만원대를 터치했다.



아울러 LG에너지솔루션[373220](2.08%), 현대차[005380](2.85%), 기아[000270](1.74%), 한화에어로스페이스[012450](4.02%), 두산에너빌리티[034020](7.85%) 등이 상승 중이다.



반면 삼성바이오로직스(-0.30%), 셀트리온[068270](-0.25%) 등 바이오주와 HD현대중공업[329180](-0.79%) 등은 하락 중이다.



업종별로 보면 전기전자(3.95%), 제조(3.05%), 전기가스(4.39%) 등이 오르고 있으며 오락문화(-0.84%), 운송창고(-0.68%), 제약(-0.27%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 5.48포인트(0.58%) 상승한 951.05다.



지수는 전장보다 2.99포인트(0.32%) 오른 948.56으로 출발해 잠시 하락 전환하기도 했으나 다시 상승폭을 키우고 있다.



코스닥시장에서 개인과 기관이 각각 518억원, 419억원 순매수하고 있으며 외국인은 887억원 순매도 중이다.



에코프로비엠(2.19%), 에코프로[086520](2.15%) 등 이차전지주와 알테오젠[196170](0.33%), 에이비엘바이오[298380](1.59%), 리가켐바이오[141080](0.18%) 등이 오르고 있다.



레인보우로보틱스[277810](-1.62%), HLB[028300](-0.57%), 코오롱티슈진[950160](-3.22%), 펩트론[087010](-0.81%), 삼천당제약[000250](-1.43%) 등은 하락 중이다.

