"남편 휴대폰에 찍힌 '맛점♡'…정말 그냥 안부 인사일까"

자신의 남편에게 '맛점♡'이라고 문자를 보낸 남편의 평생교육원 여자 동기를 차단하도록 했다는 50대 여성의 사연이 전해졌다.

지난 2일 JTBC '사건반장'에서는 2년 전 이혼을 하고 돌싱이 된 남편과 재혼을 했다는 A씨의 사연이 소개됐다.

사진=게티이미지뱅크

A씨는 "남편은 자상하고 세심한 성격인데, 모두에게 다정해서 문제"라며 이야기를 시작했다.

어느 날 A씨는 남편과 같이 근무하는 사무실의 냉장고에서 처음 보는 팥죽을 발견했다. 당시 남편은 '아는 사람이 줬다'고 했는데, 알고 보니 남편과 평생교육원에 함께 다니는 여성이 준 것이었다고 한다.

A씨는 남편이 '잘 먹었다'고 문자까지 보내는 모습을 보게 돼 남편에게 따졌다고 한다. 그랬더니 남편은 '친구가 준 건데 어떻게 거절하냐'며 억울해 한 것으로 전해졌다.

그리고 A씨는 며칠 뒤 남편이 자신에게 온 전화 한 통을 받지도 않고 끊는 모습을 보게 됐다. 뒤이어 남편의 휴대 전화엔 '맛점♡'이라는 문자가 왔다고 한다. A씨는 "그 여자였다"면서 분통을 터뜨렸다.

A씨가 '그 여자랑 무슨 사이냐? 전화 통화까지 하는 거냐?'라고 추궁하자, 남편은 '안부 인사한 거다. 그냥 교육원 동기일 뿐 아무 사이 아니다'라고 해명했다.

이후 A씨는 남편에게 "그 여자한테 '다시는 연락하지 말아라'라고 메시지 보낸 뒤 연락처를 삭제하라"고 요구했다고 한다.

남편은 이 요구에 응했지만, A씨는 여전히 찝찝한 기분이라고 토로했다.

A씨는 "친구일 뿐이라고 억울해하는 남편에게 말 한마디 하고 싶지 않을 정도로 화가 난다. 제가 너무 남편을 의심하는 거냐"라고 물었다.

박상희 한국열린사이버대 상담심리학과 교수는 "겨우 팥죽 하나 받은 거로 남편을 의심하고 사이가 멀어지는 건 성급하다. 나중에 상황이 더 확실하게 밝혀지면 그때 얘기해 보라"라고 조언했다.

최형진 평론가는 "그렇게 당당하면 솔직하게 말했어야지, 왜 '아는 사람'이라고 둘러대고 전화도 황급히 끊나. 이렇게 감추려는 행동 자체가 켕기는 게 있기 때문"이라고 언급했다.

<뉴시스>

