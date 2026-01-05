월요일 경기북부·강원 내륙 중심 최저 기온 영하 10도 안팎

월요일인 5일은 경기 북부 내륙과 강원내륙 산지를 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 낮아 춥겠다.

새벽부터 오전 사이 제주도에는 비 또는 눈 내리는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 울릉도·독도 1~3㎝, 제주도산지 1~5㎝. 예상 강수량은 울릉도·독도 5㎜ 미만, 제주도 5㎜ 안팎이다.

서울 광화문에서 한 관광객이 자녀를 안아 찬바람을 막아주고 있다. 연합뉴스

기온은 당분간 평년(최저 -12~0도, 최고 1~9도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

하늘은 전국이 구름 많다가 동해안을 제외한 중부지방은 오전부터, 남부지방과 제주도는 오후부터 차차 맑아지겠다. 당분간 동쪽 지역을 중심으로는 대기가 매우 건조하겠다.

서해 먼바다와 일부 동해 먼바다, 제주도 남쪽 먼바다에 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일어 해상 안전사고에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 -9~3도, 낮 최고기온은 0~9도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -4도, 인천 -4도, 수원 -4도, 춘천 -7도, 강릉 -1도, 청주 -2도, 대전 -2도, 전주 -1도, 광주 1도, 대구 0도, 부산 3도, 제주 7도다.

낮 최고기온은 서울 2도, 인천 1도, 수원 2도, 춘천 3도, 강릉 6도, 청주 3도, 대전 4도, 전주 5도, 광주 6도, 대구 6도, 부산 9도, 제주 9도다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지