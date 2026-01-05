SNS에 성조기로 그린란드 지도 그리고 "곧" 올린 美 우파 팟캐스터에 덴마크 반발

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미군에 의해 체포된 직후 북극권에 있는 세계 최대의 섬인 덴마크령 그린란드가 긴장하고 있다.

4일 영국 일간 가디언에 따르면, 미국 최정예 특수부대의 베네수엘라 군사 작전완료 수시간 후 우파 팟캐스터 케이티 밀러는 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 성조기로 된 그린란드 지도와 함께 ‘머지않아’(SOON)이라는 문구를 올렸다. 밀러는 트럼프 대통령의 최측근인 스티븐 밀러 백악관 부비서실장의 아내이다.

미국 우파 논객 케이티 밀러가 올린 그린란드 지도.

예스퍼 묄러 주미 덴마크 대사는 뮐러의 도발에 양국의 오랜 방위 협력을 상기하며 반박했다.

그는 밀러의 X를 공유하며 “우리는 긴밀한 동맹국으로 앞으로도 그렇게 계속 협력해야 한다”며 “미국의 안보는 곧 그린란드와 덴마크의 안보이기도 하다. 덴마크와 미국은 북극 지역의 안보를 확고히 하기 위해 협력하고 있다”고 반박했다.

도널드 트럼프 대통령은 지난해 1월 취임 직후부터 풍부한 광물 자원을 지닌 지정학적 요충지 그린란드를 미국의 영토로 편입해야 한다고 주장하며 군사력도 배제하지 않는다는 입장을 보여 왔다.

지난달에는 루이지애나 주지사인 제프 랜드리를 그린란드 특사로 임명했다.

