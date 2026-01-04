'소한' 월요일 출근길 영하권 추위…전국 곳곳에 건조특보

절기상 작은 추위라는 뜻의 '소한'(小寒)인 월요일 아침에는 수도권과 충청권 지역이 영하권으로 내려가 춥겠다.



4일 기상청에 따르면 월요일인 5일 아침 최저기온은 -9∼3도로 예상된다.

추운 날씨를 보인 지난 3일 서울 광화문 인근에서 관광객들이 길을 걷고 있다. 연합뉴스

주요 지역별 예상 아침 최저기온은 서울·인천·수원 -4도, 세종 -3도, 대전 -2도, 강릉 -1도, 대구 0도, 광주·울산 1도, 부산 2도, 제주 6도다.



경기북부내륙과 강원내륙·산지의 아침 기온은 영하 10도 안팎으로 낮아 더 춥겠다.



바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의해야 한다.



5일 낮 최고기온은 0∼9도가 되겠다. 당분간 기온은 평년(-12∼0도, 최고 1∼9도)과 비슷하거나 조금 높겠다.



제주와 울릉도엔 5일 비 또는 눈이 내리겠다.



예상 강수량은 울릉도·독도 5㎜ 미만, 제주 5㎜ 안팎이다. 예상 적설은 울릉도·독도 1∼3㎝, 제주산지 1∼5㎝다.



건조특보가 발효된 서울과 일부 경기내륙, 강원동해안·산지, 전남동부, 경상권은 대기가 매우 건조하겠으니 산불과 각종 화재 예방에 유의할 필요가 있다.



서해먼바다와 동해중부먼바다, 동해남부북쪽먼바다, 제주남서쪽안쪽먼바다, 제주남쪽바깥먼바다는 바람이 시속 30∼60㎞로 매우 강하게 불겠다.



미세먼지는 전국이 '보통' 수준을 보이겠다.

