이이경 폭로자 "신상 공개 위협 받아"… 추가 폭로 나왔다

배우 이이경의 사생활 의혹을 폭로한 A 씨가 추가 폭로에 나섰다. 뉴스1

배우 이이경의 사생활 의혹을 폭로한 A 씨가 이이경으로부터 보이스톡을 받은 내용을 공개하며 입장을 전했다

A 씨는 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “지난 5월 해당 배우(이이경) 소속사로 배우의 성적인 문제 발언 및 사진 관련된 캡처 자료를 이메일로 발송한 사실에 대해 이미 말씀드린 바 있다”고 적었다.

이어 “이번에 공개하는 자료는 이이경으로부터 보이스톡이 걸려왔던 당시 상황을 캡처한 자료”라고 밝혔다.

A씨가 게재한 사진 속 공개된 화면에는 통화가 불가능한 상황임을 알리는 A 씨의 입장과 더불어 보이스톡이 걸려오는 중인 화면을 캡처해 지인에게 전달하는 대화 내용이 담겼다.

A 씨의 주장에 따르면 이 과정에서 이이경은 “소속사에 메일을 보냈기에 네 신상도 모두 알려질 수 있는데 괜찮아?”, “이 문제는 변호사를 선임해 수사할 수 있는 범죄다”라고 말했고, “이 발언은 제 신상이 공개될 수 있음을 암시하며 위협적으로 전달된 표현”이라고 주장했다.

배우 이이경. 뉴시스

또 A 씨는 이이경으로부터 “이제 너 때문에 기자를 만나야 할 수도 있다”, “너를 친한 동생으로 생각해 일상도 공유하며 오래 연락해 왔는데 왜 그랬어”라는 발언을 들었다고 주장했다. 그는 이 과정에서 심리적 압박감을 느끼고 제보를 취소하겠다는 정정 메일을 보냈다고 밝혔다.

그러면서 A 씨는 “해당 대화 내용 및 자료 신빙성은 향후 수사기관의 조사 과정에서 확인될 거다”라면서 “첨부된 캡처 자료는 절대 조작된 것이 아니며, 대사관의 향후 안내에 따라 필요한 고소 절차를 검토 및 준비 중”이라고 전했다.

그는 “이이경 역시 진실을 가리고자 한다면 향후 진행될 수 있는 포렌식 절차에 성실히 응해주길 요청한다"고 말했다.

한편, A 씨는 지난해 10월 “이이경과 나눈 대화 내용”이라고 주장하며 음담패설, 욕설, 성희롱 등의 내용이 담긴 메시지를 공개했다.

이에 이이경 측은 A 씨를 허위사실 유포와 명예훼손 혐의로 서울 강남경찰서에 고소했으나, 이이경은 해당 사건으로 출연 중이던 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니’에서 하차했다.

