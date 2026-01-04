일본 홈런왕 출신 오카모토, 코디와 한솥밥 먹는다…토론토와 4년 867억 계약

일본프로야구에서 세 차례 홈런왕에 오른 내야수 오카모토 가즈마(30)가 지난해 KBO리그 투수 4관왕 코디 폰세와 한솥밥을 먹는다.

미국 현지언론들은 4일 “오카모토가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스와 4년 총액 6000만달러(약 867억)에 계약했다”고 보도했다. AP통신은 “계약금 500만달러, 첫 해 연봉 700만달러이며 이후 3시즌은 연봉 각 1600만달러”라고 구체적인 계약 조건도 밝혔다.

오카모토 가즈마. AP연합뉴스

우투우타인 오카모토는 2015년 일본프로야구 요미우리 자이언츠에 입단해 11시즌 통산 홈런 248개, 717타점, 타율 0.277을 기록했다. 2020년과 2021년, 2023년 등 세 차례 일본프로야구 센트럴리그 홈런왕에 올랐고, 올스타에도 6번 선정됐다. 3루수를 주 포지션이다. 2025시즌에는 왼쪽 팔꿈치 부상 여파로 69경기에만 나와 타율 0.327, 홈런 15개, 49타점의 성적을 냈다.

2025시즌 월드시리즈에서 로스앤젤레스(LA) 다저스에 져 준우승한 토론토는 지난해 KBO리그 한화에서 17승을 거둔 코디 폰세를 비롯해 딜런 시즈, 타일러 로저스 등 투수진을 보강한 데 이어 오카모토까지 데려오며 전력을 강화했다.

한편 오카모토와 함께 미국 진출을 노렸던 일본인 투수 다카하시 고나는 2026시즌에도 일본프로야구에서 뛸 전망이다. MLB닷컴은 “다카하시가 MLB 3개 팀으로부터 입단 제안을 받았으나 2026년에도 일본 세이부 라이온스에서 뛰기로 했다”고 전했다. 다카하시와 오카모토는 한국시간 5일 오전 7시가 포스팅 마감 시한이다. 다카하시는 일본프로야구 통산 73승을 거둔 오른손 투수다.

