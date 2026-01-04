유명 래퍼 결국 재판행…사이렌 울리자 여친 세수시킨 유튜버 [금주의 사건사고]

사회복무요원 복무 중 장발로 논란이 된 송민호 모습. 오른쪽은 유명 먹방 유튜버가 2022년 12월20일 헤어진 여자친구의 서울 청담동 집을 무단으로 침입하고 나오는 모습. 사회관계망서비스(SNS)·MBN 보도화면 캡처

병오년(丙午年) 새해가 시작된 1월 첫째 주에도 전국에서 많은 사건사고가 이어졌다. 사회복무요원 시절 부실 복무 논란이 일었던 유명 래퍼가 재판에 넘겨지는가 하면 여자친구를 폭행하고 경찰 신고 취소를 강요한 혐의로 기소된 유명 유튜버는 2심에서도 징역형 집행유예를 선고받았다. 서울 종로구 도심 한복판에선 70대 택시 운전자가 3중 추돌 사고를 내 15명의 사상자가 발생하기도 했다.

◆ ‘부실 사회복무’ 송민호 재판행…검찰, 불구속 기소

그룹 위너 멤버 송민호. 뉴스1

서울서부지검 형사1부(부장 원신혜)는 사회복무요원 근무 중 반복적으로 무단결근한 그룹 위너 멤버 송민호(32)씨와 그의 복무 관리 책임자 A씨를 병역법 위반 혐의로 지난달 30일 불구속 기소했다.

송씨는 2023~2024년 서울 마포구의 한 주민편의시설 등에서 사회복무요원으로 근무하며 출근부에 서명만 한 채 근무지를 이탈하거나 출근 시간을 지키지 않는 등 병역법을 위반했다는 혐의를 받는다. A씨는 송씨의 근무 태만을 알면서도 제대로 관리하지 않는 등 감독을 소홀히 했다는 혐의를 받는다.

경찰은 2024년 12월 병무청으로부터 수사의뢰를 받고 송씨를 입건해 지난해 5월 검찰에 송치했다. 송씨는 경찰 조사에서 근무 시간에 근무지를 이탈한 혐의를 대체로 인정한 것으로 파악됐다. 검찰은 휴대전화 GPS 내역 확인 등 객관적 증거를 확보하고, 이를 바탕으로 보완수사를 실시해 경찰 송치 범죄사실에 더해 송씨의 추가 무단결근 사실을 밝혀냈다.

◆ 여친 피 묻은 옷 갈아입히며 신고 취소 강요…100만 유튜버 징역형 집유

여자친구 주거침입·폭행 등 혐의로 기소된 유튜버 이모씨 유튜브 캡처

서울중앙지법 형사항소2-2부(강희석 조은아 곽정한 부장판사)는 주거침입·폭행·협박 등 혐의로 기소된 유튜버 이모(28)씨에게 최근 원심과 같은 징역 10개월에 집행유예 2년, 200시간의 사회봉사를 선고했다.

이씨는 2023년 2월 여자친구의 집에서 다투다가 폭행한 혐의를 받는다. 여자친구가 경찰에 신고하자 이씨는 폭행을 이어가며 신고 취소를 강요하고, 경찰차 사이렌 소리가 들리자 여자친구를 세수시키고 피 묻은 옷을 갈아입게 한 것으로 전해졌다. 이 사건 두 달쯤 전 이씨는 여자친구가 집 도어록 비밀번호를 바꿨는데도 열쇠공을 불러 무단으로 침입한 혐의도 있다.

이씨는 1심에서 폭행·협박한 적이 없다고 주장했으나 재판부는 피해자의 진술이 일관되고 신빙성이 있다며 대부분 혐의를 유죄로 인정했다. 이씨는 ‘먹방(먹는 방송)’을 주요 콘텐츠로 활동해온 유튜버로 한때 100만명이 넘는 구독자를 보유하기도 했다. 그는 2심 판결에 지난 2일 자신의 유튜브 채널을 통해 “현행범 체포된 적은 없다. 일부 기사에 언급된 ‘피 묻은 얼굴’ 등 표현은 사실과 다른 부분이 있다”며 반박 입장을 냈다.

◆ 종각역서 15명 사상…70대 택시 기사 ‘모르핀’ 양성

지난 2일 오후 서울 지하철 1호선 종각역 인근에서 택시가 인도로 돌진해 횡단보도에서 신호 대기 중이던 시민들을 들이받는 사고가 발생했다. 뉴스1

서울 종로경찰서는 교통사고처리특례법상 치사상과 도로교통법상 약물운전, 특정범죄 가중처벌법상 위험운전 등 치사상 등 혐의로 70대 B씨에 대한 구속영장을 신청했다고 4일 밝혔다.

B씨는 지난 2일 오후 6시7분쯤 서울 종로구 종각역 인근에서 전기차 택시를 몰다 알 수 없는 이유로 급가속하며 횡단보도 신호등 기둥, 승용차 2대와 잇달아 부딪쳤다. 이 사고로 횡단보도 신호를 기다리던 보행자와 택시 승객, B씨 본인 등 14명이 다치고 40대 여성 보행자 1명이 숨졌다.

경찰은 B씨를 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 체포했는데, 약물 간이검사에서 모르핀 성분이 검출돼 도교법상 약물운전 혐의를 추가 적용했다. B씨가 마약류를 투약한 것이 아니라 감기약을 먹었을 가능성도 제기된다.

