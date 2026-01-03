'주진모♥' 민혜연, "이거 바람 난 거 아닙니까?“

배우 주진모가 음식 사진을 찍고 공유하자 아내 민혜연이 바람을 의심했다. 의사 혜연

배우 주진모의 아내이자 의사 및 유튜버로 활동 중인 민혜연이 남편의 달라진 행동을 두고 농담 섞어 의심했다.

지난 2일 그의 유튜브 채널 ‘의사 혜연’에는 ‘의사 유튜버 5년 차, 처음 꺼내보는 이야기’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 주진모·민혜연 부부는 일본 후쿠오카로 여행을 떠나 식당에 갔다. 두 사람은 식당에서 모닝맥주를 마시며 담소를 나눴다. 이어 음식이 나오자 주진모는 메뉴 사진을 연달아 찍었고, 이를 지켜보던 민혜연은 “이거 바람 난 거 아니냐”며 장난스럽게 말했다.

민혜연은 “생전 사진을 거의 안 찍던 사람이 갑자기 음식 사진을 찍어서 낚시하는 아저씨들 단체 대화방에 계속 올린다”고 밝히며 “그 단톡방이 가짜일 수도 있겠다는 생각이 들었다”고 웃으며 말했다. 이어 “50대 남성들이 서로 먹는 음식 사진을 공유한다는 게 말이 되느냐”며 “아이고 찝찝해. 뭐 하나만 걸려”라고 말했다.

이에 주진모는 짧은 한숨을 내쉬며 실제 단체 채팅방 화면을 보여줬고, 민혜연은 “재미없다”며 “뭐 내가 오빠 휴대전화 비밀번호도 다 아는데”라고 말하며 의심을 종결했다.

한편 주진모는 2019년 가정의학과 전문의 민혜연과 결혼했다. 민혜연은 현재 유튜브 ‘의사 혜연’으로 일상 및 건강 콘텐츠를 공유하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지