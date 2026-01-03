'종각역 급가속 사망사고' 70대 택시기사 체포…약물 양성

지난 2일 퇴근길 종각역 인근에서 3중 추돌 사고를 일으켜 1명을 숨지게 한 70대 후반 택시 기사가 경찰에 긴급체포됐다.

지난 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 앞 도로에서 승용차 2대와 택시 1대가 잇따라 추돌하는 교통사고가 났다. 이 사고로 차량이 인도를 덮치면서 피해자가 속출했다. 경찰 등에 따르면 사고 차량이 인도까지 밀려 올라갔고, 이 가운데 1대에서는 화재도 발생한 것으로 전해졌다. 사진은 현장 모습. 연합뉴스

이 택시 기사는 약물 운전 정황이 포착된 것으로 전해졌다.



서울경찰청은 기사 A씨를 새벽 교통사고처리특례법 위반(치사상) 혐의로 체포했다고 밝혔다.



A씨는 사고를 낸 뒤 받은 약물 간이 검사에서 모르핀 성분이 검출됐다.



경찰은 처방 약일 가능성이 있다고 보고 국립과학수사연구원에 정밀검사를 의뢰한 상태다. 간이 검사에서는 감기약 복용에도 양성 반응이 나오는 경우가 있다.



A씨는 2일 오후 6시 7분께 전기차 택시를 몰다 이유를 알 수 없는 급가속을 하며 횡단보도 신호등 기둥, 승용차 2대와 잇달아 부딪쳤다.



이 과정에서 횡단보도 신호를 기다리던 보행자들이 택시에 치였고, 40대 여성 보행자가 숨졌다.



부상자는 13명에 달한다. 숨진 여성 외 보행자 5명, 택시 승객 3명, 승용차 2대에 타고 있던 5명이 다쳤다.



사고를 낸 택시 기사 A씨까지 포함하면 부상자는 모두 14명이다. 이들은 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

처참한 종각역 전기차 사고 현장. 연합뉴스

이번 사고는 택시 운전사의 만성적인 고령화 현상 속에서 벌어졌다.



한국교통안전공단에 따르면 지난달 말 기준으로 서울의 택시 기사 6만9천727명 중 65세 이상이 3만7천20명으로 53%를 차지한다.



고령 운전자는 시력과 청력, 반응속도가 저하된다. 지병으로 약을 복용하는 경우 약물 운전으로 이어질 가능성도 함께 높아지는 만큼 대책이 필요하다는 지적이 나온다.



사고를 낸 A씨도 감기약을 먹었을 가능성이 있는 것으로 전해졌다. 감기약이나 신경안정제 등은 경우에 따라 반응 속도를 떨어뜨린다.



마약류 투약 후 일어난 교통사고로는 2023년 5건이 발생해 13명이 다쳤고, 2024년 18건이 발생해 1명이 사망하고 44명이 부상했다. 향정신성의약품 등으로 인한 교통사고는 2023년 19건이 발생해 32명이 다쳤다. 2024년에는 52건이 일어나 1명이 숨지고 86명이 부상을 입었다.



전문가들은 고령자들이 직접 운전하지 않아도 되는 사회 환경을 마련하는 게 근본적인 대책이라고 제언했다.



이윤호 동국대 경찰행정학과 교수는 "고령자들이 운전을 안 하려면 그만큼 차가 없어도 불편함이 없어야 한다"며 "대중교통 무료 이용 확대 등 이동권에 대한 고민 없이 무작정 '운전하지 말라'고 하는 것은 차별에 불과할 것"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지