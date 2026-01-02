민주 ‘공천헌금 후폭풍’ 수습 진력… 정청래 “신상필벌 분명히, 잡음 없는 공천할 것”

더불어민주당이 ‘공천헌금 수수·묵인 의혹’ 논란이 일파만파 커지자 수습에 총력을 쏟고 있다. 지방선거를 5개월 앞둔 시점에서 악재가 잇따르자, 의혹 당사자인 강선우 의원을 제명하고 김병기 의원을 윤리심판원에 회부하는 등 강경 대응에 나서며 여론 추이에 촉각을 곤두세우는 모양새다.

정청래 대표는 2일 최고위원회의에서 “요 며칠 동안 번민의 밤을 보냈다. 상 줄 땐 즐겁고, 벌 줄 땐 괴롭다”며 “그러나 신상필벌을 명확히 하지 않으면 공·사가 뒤섞이고 당의 질서와 기강이 무너진다”고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이어 “당에서 벌어지는 이런저런 불미스러운 일을 지휘하고 감독하는 저의 부족함도 분명히 있을 것”이라며 “앞으로 지방선거를 앞두고 공천 잡음이 없는 가장 민주적인 경선을 통해 가장 경쟁력 있는 후보를 공천 후보로 내 승리의 견인차로 삼겠다”고 밝혔다.

민주당은 새해 첫날인 전날 밤 긴급 최고위원회의를 열어 강 의원에 대한 제명을 결정했다. 공천 헌금 녹취록이 공개된 지 사흘 만에 최고 수위의 징계를 내린 것이다.

원칙적으로 탈당자에 대해서는 징계를 할 수 없지만, 당은 징계 회피를 목적으로 한 탈당으로 판단해 제명에 준하는 처분을 결정했다. 이에 따라 강 의원은 통상 제명과 동일하게 5년간 복당이 제한된다.

강선우 의원, 연합뉴스

강 의원은 지역 보좌관의 공천 헌금 수수 사실을 인지한 즉시 반환 조치를 했다는 입장이지만, 당의 제명 결정에 앞서 탈당했다. 박수현 당 수석대변인은 이날 “당으로서 할 수 있는 최고의 조치”라며 “당의 단호한 의지를 국민께 보여드리는 결정”이라고 설명했다.

아울러 민주당은 각종 비위 정황과 공천 헌금 수수 묵인 의혹으로 원내대표직에서 사퇴한 김 의원에 대해서도 윤리심판원에 회부해 징계 결정을 요청했다. 김 의원은 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구의원 2명으로부터 1000만~2000만 원을 받았다가 돌려줬다는 의혹도 받고 있다.

박 수석대변인은 “정 대표는 가장 공정한 경선, 잡음 없는 경선·공천을 하겠다고 공언해 왔다”며 “(이번 사안으로) 지방선거 공천에 대한 신뢰가 흔들릴 수 있다는 우려를 지도부가 심각하게 인식하고 있다”고 말했다.

