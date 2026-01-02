‘록 전설’ 임재범, 4일 오후 6시 20분 JTBC ‘뉴스룸’ 출연

가수 임재범이 ‘뉴스룸’에 뜬다.

블루씨드엔터테인먼트는 임재범이 4일 오후 6시 20분에 방송되는 JTBC ‘뉴스룸’ 초대석에 출연해 시청자들과 만난다고 2일 밝혔다.

이날 임재범은 최근 근황을 비롯해 40년 음악 인생을 돌아보는 진솔한 이야기를 전할 예정이다.

독보적인 보컬과 깊이 있는 음악 세계로 사랑받아온 임재범이 뉴스 인터뷰 프로그램에 출연하는 만큼, 그의 진솔한 이야기에 관심이 쏠린다.

임재범은 ‘너를 위해’, ‘비상’, ‘고해’, ‘이 밤이 지나면’, ‘사랑’ 등 수많은 히트곡과 전설적인 무대를 통해 한국 대중음악사에 굵직한 발자취를 남긴 아티스트다.

이번 ‘뉴스룸’ 출연은 그의 음악과 삶을 다시 한번 조명하는 계기가 될 전망이다.

지난해 데뷔 40주년을 맞은 임재범은 현재 전국투어 콘서트 ‘나는 임재범이다’를 개최하며 전국 각지의 팬들과 만나고 있다.

임재범은 그의 데뷔 40년을 아우르는 명곡들과 수많은 리스너들을 웃고 울렸던 명곡들까지 명품 라이브 무대로 공연을 채우며 관객들에게 깊은 전율과 감동을 선사했다.

17일과 18일에는 서울 송파구 케이스포돔(KSPO DOME)에서 공연을 펼친다.

이번 서울 공연에서는 혁신적인 이머시브 음향 시스템을 도입해 한층 몰입감 있는 무대를 선사할 계획이다.

이 시스템은 현장을 찾은 팬들에게 임재범의 목소리와 밴드의 다이내믹한 연주를 바로 앞에서 듣는 듯한 최상의 몰입감을 제공할 전망이다.

이후 부산, 수원, 일산, 광주 등에서 공연을 이어갈 예정이다.

또한 임재범은 JTBC ‘싱어게인4’에서 심사위원으로 출연해 후배 가수들을 향한 진솔한 평가와 따뜻한 조언을 전하며 의미 있는 행보를 펼치고 있다.

6일 오후 6시에는 정규 8집의 세 번째 선공개곡 ‘라이프 이즈 어 드라마(Life is a drama)’를 발매하며 진한 감동을 선사할 것으로 기대된다.

