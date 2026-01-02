‘민주사회주의자·무슬림·30대‘ 맘다니, 뉴욕 시장이 되다

“나는 민주사회주의자로 선출되었고, 민주사회주의자로 통치할 것입니다.”

조란 맘다니(34) 신임 미국 뉴욕시장은 1일(현지시간) 뉴욕시청 앞에서 열린 공개 취임식에서 이같이 밝혔다. 그는 “큰 정부의 시대는 끝났다고 주장하는 이들이 있다면, 내 말을 똑똑히 들으라. 이제 시청은 뉴욕 시민들의 삶을 개선하기 위해 그 권한을 사용하는데 주저하지 않을 것”이라고 강조했다. 맘다니 시장은 그간 자신의 급진성을 우려하는 이들에게 실용성을 강조해왔지만, 취임식에서만큼은 앞으로 자신의 진보적 성향을 분명히 반영한 시정을 하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 이해된다.

조란 맘다니(34) 신임 미국 뉴욕시장. AFP연합뉴스

맘다니 시장은 “이번 뉴욕시 당국을 불신과 경멸의 시선으로 보는 사람들, 정치가 영구적으로 망가졌다고 보는 사람들이 있다는 것을 안다”며 “당신이 뉴욕 시민이라면, 나는 당신의 시장이다. 의견이 일치하든 일치하지 않든 나는 여러분을 보호하고, 여러분과 함께 축하하고, 애도할 것이며 단 1초도 여러분을 피하지 않을 것”이라고 강조했다. 다만 맘다니 시장은 “급진적이라고 여겨질까 두려워 원칙을 포기하지는 않을 것”이라며 “우리는 부끄러움이나 불안함 없이 시정을 펼치고, 우리가 믿는 것에 대해 사과하지 않을 것”이라고 말했다.

뉴욕주 의원으로 무명에 가까웠던 정치 신인이었던 맘다니 시장은 고물가에 시달리는 뉴욕 시민들의 생활비 부담 개선에 중점을 둔 공약을 내걸고 돌풍을 일으키며 지난해 11월 뉴욕시장으로 당선됐다. 그의 당선이 도널드 트럼프 행정부에 대한 심판 중 하나로 이해됐고, 트럼프 대통령은 맘다니 시장을 백악관에 초청해 그의 주된 당선 이유였던 고물가 슬로건에 대해 공감대를 형성하는 듯한 모습을 보여주기도 했다.

인도계 무슬림인 그는 첫 무슬림 뉴욕 시장으로 기록된다. 이날 취임사를 하기에 앞서 맘다니 시장은 이슬람 경전 쿠란에 왼손을 올리고 취임 선서를 했다.

이날 취임식에선 미국의 젊은 진보를 대표하는 뉴욕주 연방하원의원 알렉산드리아 오카시오-코르테스가 개회 연설을 맡았고, 또다른 진보 진영의 기둥인 버니 샌더스 상원의원(버몬트)은 취임 선서를 진행했다. 두 사람은 맘다니 시장 당선의 일등 공신으로 꼽히며, 오카시오-코르테스 의원은 확장성에 대한 우려에도 불구하고 민주당 차기 대선 주자 중 하나로 꾸준히 거론된다. 취임식과 함께 시청 인근 브로드웨이 주변 7개 블록에서 ‘취임 파티’가 열렸으며 체감온도가 영하권에 이르는 강추위 속에서도 수만 명의 시민들이 모여들어 그의 취임을 지켜봤다.

1일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 조란 맘다니 신임 뉴욕시장 취임식에서 경호를 위해 참석한 경찰관의 선글라스 위로 취임식 장면이 반사돼 보이고 있다. AFP연합뉴스

뉴욕시청 앞에서 열린 공개 취임행사에 앞서 맘다니 시장은 임기 개시 시점인 이날 0시 1분(한국시간 1일 오후 2시 1분) 현재는 폐쇄된 옛 뉴욕시청역 역사 계단에서 레티샤 제임스 뉴욕주 법무부 장관의 주재 아래 공식 취임 선서를 하고 법적인 시장 임기를 개시했다. 자정에 열린 취임식에는 뉴욕공공도서관이 소장한 아프리카계 작가 겸 역사가인 아투로숌버그의 쿠란과 맘다니 시장의 조부가 사용하던 쿠란이 선서용으로 사용됐다. 오후 공개 취임식에선 맘다니 시장의 조모가 사용하던 쿠란이 선서에 사용됐다. 뉴욕시장 취임 선서에 성경 대신 쿠란이 사용된 것은 이번이 처음이다.

맘다니 시장은 이날 연설에서 “좌파가 실제로 통치할 수 있는지” 알고 싶어하는 사람들이 많을 것이라고 언급했다. 그는 “‘목적의 바람’을 등지고 함께 서서, 뉴욕 시민들이 그 누구보다 잘해온 일을 해보자. 우리는 세계를 향해 하나의 본보기를 세울 것”이라고 강조했다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 맘다니 시장은 경험 부족, 젊음, 진보 성향에 대한 우려에 대응하기 위해 주요 직책에 경험 많은 관료들을 임명했으며, 취임식 뒤 브루클린의 임대료 규제 아파트 단지를 찾아 세개의 주택 관련 행정명령을 발표했다.

