79년만에 ‘위폐 사건’ 누명 벗은 항일투사 이관술

“79년 만에 재심 무죄가 나온 할아버지 판결은 왜곡되고 굴절됐던 역사가 바르게 끼워지는 단추가 됐습니다.”



지난달 31일 대전 동구 골령골에서 마련된 독립운동가 이관술(1902∼1950) 선생의 고유제. 외손녀 손옥희(65·경북 포항)씨는 “없는 죄를 만들어 모욕과 박해를 해도 결국 진실은 밝혀진다”며 “정의가 살아 있는 사회가 되길 소망한다”고 말했다.



고교 교사로 일제강점기 학생 보호를 위해 독립운동에 나섰던 이 선생은 여운형, 김구, 박헌영 등과 어깨를 견준 항일 운동가였다. 그러나 해방 직후 독립운동가 탄압을 목적으로 자행된 ‘조선정판사 위조지폐 사건’ 주모자로 몰려 1946년 1심에서 무기징역 선고 후 1950년 7월 대전형무소 수감 중 골령골로 끌려와 처형당했다.



위폐 사건은 이 선생 등 조선공산당의 핵심 간부가 1945년 말∼1946년 초 서울 소공동 근택빌딩에 있는 사설 인쇄소인 조선정판사에서 인쇄시설을 이용해 6회에 걸쳐 200만원씩 총 1200만원의 위조지폐를 찍어 조선공산당의 활동자금으로 사용했다는 사건이다. 2023년 7월 유족은 재심을 청구했고 지난해 12월22일 대법원은 재심에서 무죄를 선고했다.



대전산내골령골대책회의와 학암이관술기념사업회는 한국전쟁 당시 학살당한 민간인 희생자들이 매장됐던 대전 산내 골령골에서 고유제를 열고 79년 만에 누명을 벗은 이 선생의 영령을 위로했다.



학암이관술기념사업회 관계자는 “위폐 사건은 미군정기 경찰과 검찰의 조작사건이자 사법살인이었다”며 “불법구금과 고문으로 사건을 조작한 검찰의 후대검사와 판사는 무죄를 선고했다. 앞으로 명예회복과 역사를 바로세우도록 매진하겠다”고 말했다.이날 고유제에는 2015년 ‘이관술과 미군정기 조선정판사 위조지폐 사건’을 처음 연구해 논문을 발표한 임성욱 교수(한국외국어대 국제지역대학원)도 참석했다.

