[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 4일 (일요일) 뭘 해도 다 잘 되는 날입니다

96년생 방심하면 사고날 수 있으니 안전운전해라. 84년생 내공부터 쌓아야 나갈 길 열린다. 72년생 확신을 갖고 자신을 믿길 바란다. 60년생 처세술이 필요하고 타이밍을 맞추자. 48년생 작은 질병도 방치하면 확산될 수 있다. 36년생 용기를 내서 한발 내딛는 것이 좋다.

97년생 득실을 따지기엔 다소 무리가 있다. 85년생 힘든 인연을 억지로 맺지 말 것. 73년생 윗사람과 관계를 원만하게 유지해라. 61년생 오후에 약속하면 일이 성사된다. 49년생 일이 안 된다면 침묵으로 일관하라. 37년생 전진하기 힘들 때는 잠시 쉬어 가라.

98년생 굳어 있는 마음을 풀지 못하면 불편하다. 86년생 한번 기회 놓치면 두고 후회할 운. 74년생 어두운 곳보다 밝은 곳으로 향하라. 62년생 상대방의 좋은 점을 먼저 생각해라. 50년생 시행할 일을 제대로 구분하하자. 38년생 일에 저지른 실수가 걱정이다.

99년생 내가 살길은 이 길밖에 없다는 각오로 하라. 87년생 협력할 일 있으면 앞장설 것. 75년생 동남방에서 일이 성사된다. 63년생 이론과 실제의 차이로 일의 어렵다. 51년생 광고하면 성과가 양호하다. 39년생 필요한 것은 그냥 받아들이는 게 좋다.

00년생 좋은 친구란 따끔한 충고도 해줄 수 있다. 88년생 남보다 한발 앞서나가야 함. 76년생 좋은 기회가 도래할 것이니 준비해라. 64년생 마음이 심란하지만 길함이 있는 법. 52년생 향락에 만족하면 명예에 손상이 온다. 40년생 대범하게 임하는 사람이 나타난다. 28년생 단점을 드러내는 일이 전화위복의 계기.

01년생 타인에게 상처를 주면 아픔으로 되돌아온다. 89년생 상식을 벗어나거나 돌출행동 삼가라. 77년생 가만히 있으면 중간은 간다. 65년생 먼저 생각하는 여유를 가져라. 53년생 잠시 쉬면서 상황을 지켜보자. 41년생 손해본다고 속상해하지 마라. 29년생 도움을 청하는 솔직함이 필요하다.

02년생 모임에서의 실수는 나쁜 인상을 줄 수 있다. 90년생 기도, 명상으로 외로움 극복할 것. 78년생 안일한 생활에 젖으면 발전이 없다. 66년생 일이 발생하면 우회적으로 처리. 54년생 섣부른 판단과 약속을 조심하라. 42년생 장애로 일이 더디어질 수 있다. 30년생 이미 정해진 것은 인정하고 넘어가자.

03년생 새로운 것을 추종해보는 것도 도움이 된다. 91년생 당면한 일 안일하게 대처 말 것. 79년생 예지력이 강해지니 창의력을 발휘. 67년생 각자의 가정 속에 문제는 있는 법. 55년생 오후에 만나면 목표를 달성한다. 43년생 감언이설에 현혹되지 말자. 31년생 비슷하게 보인다고 단정짓지 마라.

04년생 함께 하는 것만으로 행복하다. 92년생 가까운 사이일수록 금전거래 하지 마라. 80년생 정신적 고통을 견디기가 훨씬 어렵다. 68년생 오후 1-5시 약속은 일이 순조롭다. 56년생 솔선수범하면서 지켜나가자. 44년생 모든 것이 진행되는 좋은 날이다. 32년생 외형에 관심을 갖지 말고 내면을 충실히.

05년생 과중한 무게를 지탱못해 고심이 온다. 93년생 알고도 모르는 척 넘어가는 것이 좋다. 81년생 친구라면 성의를 다할 줄 알아야 한다. 69년생 약속은 오후3-7시가 양호하다. 57년생 무지몽매한 사람과의 대화는 어렵다. 45년생 서운한 마음을 빨리 잊자. 33년생 루머에 대응하는 것를 집착마라.

06년생 결단을 내리기 전까지 방심하지 마라. 94년생 주변이 시끄러워 신경 쓰일 운. 82년생 남의 입장을 대변하는 일은 부담이다. 70년생 능력 밖의 것을 탐하지 마라. 58년생 감당하지 못할 거라면 시작을 마라. 46년생 집착은 자신을 병들게 한다. 34년생 허욕을 탐하지 않으면 좋은 결과가 온다.

95년생 어디든 장시간 머무르는 것은 좋지 않다. 83년생 자신을 드러내고 싶지만 아직 이르다. 71년생 문제 해결을 위한 쪽으로 관심을 갖자. 59년생 활동적인 방향으로 밀고 나가라. 47년생 아쉬움이 클수록 만족감은 떨어진다. 35년생 말없이 실천하면 인망을 얻을 수 있다.

