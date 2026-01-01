정원오 서울 성동구청장 “새해, 삶의 변화 만드는 도전 이어갈 것”

올해 6월 지방선거에서 오세훈 서울시장의 대항마로 거론되는 정원오 서울 성동구청장이 “시민의 불편함과 맞서고 말보다 실천으로 삶의 변화를 만들어 가는 도전을 이어가겠다”는 입장을 내놨다.

정 구청장은 1일 자신의 페이스북에 올린 ‘2026년, 변함없이 늘 곁에서 힘이 되겠습니다’란 제목의 글에서 “병오년은 지치지 않는 힘과 열정으로 내달리는 붉은 말의 해”, “주저하기보다 도전하고, 물러서기보다 길을 내며 앞으로 나아가야 할 시간”이라며 이같이 밝혔다.

정원오 성동구청장. 뉴시스

정 구청장은 “새해의 출발선에서 다시 약속드린다”며 “어떤 자리, 어떤 역할에 있더라도 늘 시민의 곁에서 끝까지 힘이 되겠다”고 덧붙였다.

정 구청장은 또 “계엄 정국과 탄핵, 새 정부 출범까지 굽이치던 일상의 갈림길마다 분명한 방향을 만들어낸 것은 시민의 힘이었다”며 “위기 앞에서 서로를 향해 모였던 시민의 저력은 이 사회가 다시 나아갈 힘이 어디에서 비롯되는지 분명히 보여줬다”고도 했다.

앞서 이재명 대통령이 지난달 8일 “정 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 보다”면서 “저의 성남시장 만족도가 꽤 높았는데, 저는 명함도 못 내밀 듯”이라고 정 구청장을 공개 칭찬해 화제가 된 바 있다.

