[인사] 세계일보 외

세계일보 ◆논설위원실 △수석논설위원 김기동 ◆승격 <경영전략실> △차장대우 김윤미 정필재 <편집국> △국장 김정모(사회2부) △부국장 박연직 박태해 △부장대우 박현정 이창형 △차장대우 강승우 권기현 권이선 김승환 김희원 남정훈 박영준 박진영 서필웅 이도형 이우중 이지원 홍주형 <디지털미디어국> △차장대우 김지연 서재민 최국현 최종범 <기획국> △차장대우 최광진 <총무국> △차장대우 신성문 <독자서비스국> △차장대우 최이선 <대외협력국> △차장대우 전지민
세계비즈앤스포츠월드 ◆승진 <편집부> △부국장 고용석 △차장대우 권소화 <연예문화부> △부장대우 권기범 △차장 최정아 <문화사업부> △대리 김완수
기획재정부 ◆국장급 전보 △전략경제정책관 고광희 △조달계약정책관 이주현 △대외경제심의관 김동준
교육부 △고등평생정책실장 이해숙 △학교정책실장 장홍재 △국제교육기획관 하유경 △대학정책관 송근현 △대학지원관 이주희 △평생교육지원관 예혜란 △학교정책관 김영진 △학교지원관 유지완 △교원교육자치지원관 이강복 △학생지원국장 노진영 △영유아지원관 김정연 △학생건강안전정책국장 심민철 △인공지능인재지원국장 이윤홍
기후에너지환경부 △중앙환경분쟁조정피해구제위원장 서흥원
국토교통부 ◆실장급 전보 △주택공급추진본부장 김영국 △대변인 김헌정 △기획조정실장 남영우 △국토도시실장 정의경 △대도시권광역교통위원화 상임위원 박지홍 △중앙토지수용위원회 상임위원 이상주 ◆국장급 전보 △공항정책관 이상헌 △철도국장 김태병 △행정중심복합도시건설청 도시계획국장 안석환 △새만금개발청 개발전략국장 윤진환
국세청 ◆부이사관 전보 △서울지방국세청 감사관 강동훈 △성동세무서장 이광섭 △분당〃 고영일 △광주지방국세청 조사1국장 고근수 △대구〃 조사1국장 장우정 △부산〃 감사관 황동수 △국세청(한국조세재정연구원) 김범구 △국세청 한지웅 김준우 전지현 ◆초임 서장 △중부지방국세청 조사1국 조사2과장 김주연 △춘천세무서장 강찬호 △영월〃 윤소영 △삼척〃 장영일 △강릉〃 김일도 △포천〃 고광덕 △동청주〃 안경민 △영동〃 이화명 △보령〃 김완구 △홍성〃 정민기 △예산〃 김장년 △서광주〃 홍영표 △남원〃 손병양 △해남〃 이승철 △순천〃 구자은 △포항〃 김유신 △영덕〃 박준배 △구미〃 왕성국 △상주〃 김주식 △영주〃 박규동 △부산지방국세청 법인세과장 박창오 △부산〃 송무과장 김성민 △부산〃 조사1국 조사1과장 최재명 △부산〃 조사1국 조사3과장 유민희 △부산〃 조사2국 조사관리과장 이승규 △부산〃 조사2국 조사1과장 성병규 △수영세무서장 남용우 △통영〃 박찬웅 △국세공무원교육원 교육지원과장 강민성 △〃 교육운영과장 윤지환
공정거래위원회 ◆과장급 전보 △소비자거래심판담당관 김태균 △유통대리점정책과장 구태모
개인정보보호위원회 ◆실장급 승진 △사무처장 양청삼
에이스바이옴 ◆전무이사 승진 △연구소 소장 안창원 ◆상무이사 승진 △사업개발본부 본부장 정봉준
IBK투자증권 <임원 신규선임> ◆상무대우 △자산관리영업본부장 박정용 <부서장 승진> ◆영업상무보 △PI부장 손지훈 ◆영업이사 △구조화금융1부장 박찬엽 △기업금융1부장 곽철수 ◆영업상무보 △ETF영업부장 노아름 ◆영업이사 △대체금융2부장 최민석 <부서장 전임> ◆영업이사 △WM센터 한남동 겸 중계동 센터장 고병하 <직원 승진> ◆영업이사 △FICC파생부 이동우
하나증권 <승진> ◆상무 대우 △디지털신사업실장 강기범 △프로젝트금융3실장 정기찬 △델타원솔루션실장 민환식 △채권금융실장 이병철 △외화운용실장 양태희 △S&T기획실장 김성기 △홍보실장 백창훈 <인사> ◆본부장 신임 △투자상품본부장 김현엽
DS투자증권 <승진> ◆상무 △FI금융본부장 안정환 △리스크관리실장 홍승원 △자본시장본부 신준범 △주식운용본부 김지홍 ◆이사 △글로벌대체투자&관리팀장 박선영 △Equity Market본부 김일주 △리스크관리팀장 이길호
iM증권 <승진> ◆상무 △금융소비자보호본부장 류시웅 △채권본부장 김정곤 <신규 선임> ◆전무 △감사본부장 정해덕 ◆상무보 △IT본부장 박정의 <이동> ◆상무보 △마케팅본부장 성홍기 △경영전략본부장 정호철 △S&T본부장 이용우
일동제약그룹 ◆일동제약 <승진> △회장 윤웅섭 <승진 및 보직> △윤리경영실장 상무 조노제 ◆일동홀딩스 <승진> △회장 박대창 △사장 강규성 <승진 및 보직> △최고운영책임자(COO) 사장 최규환 △재경본부장 상무 김정우 <보직> △경영지원본부장 전무 신아정
