영서, ‘신세계家’ 애니 집서 하숙…“크리스마스 식사도 해”

혼성그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버 영서가 데뷔 전 연습생 시절을 떠올리며 팀원들과의 각별한 인연을 전했다.

30일 유튜브 채널 ‘TEO 테오’에는 웹 예능 ‘살롱드립’의 연말 특집 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 올데이 프로젝트의 베일리, 우찬, 영서가 출연해 연습생 시절과 데뷔 전후의 에피소드를 이야기했다.

진행자 장도연이 “애니 집에서 하숙을 했다는 이야기가 있다”고 묻자, 영서는 “데뷔 전인 작년 겨울쯤 잠깐 얹혀살았다”고 답했다. 이어 가장 기억에 남는 순간으로 “크리스마스 당일에 애니 언니의 부모님, 언니, 동생과 함께 식사했던 것”이라고 덧붙였다. 애니는 신세계그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 딸로 알려져 있다.

영서는 멤버들과 가까워지기까지의 과정도 밝혔다. 그는 애니의 초대로 집에 모였던 첫 만남을 떠올리며 “애니 언니가 베일리와는 영어로, 나와는 한국어로 번갈아 대화하며 분위기를 이끌어줬다”고 말했다.

이어 “언니가 자리를 비운 뒤 베일리 언니와 둘만 남아 침대 위에 앉아 영어와 한국어로 질의응답을 주고받았다”며 “그때 베일리가 워낙 유명해서 팬심을 고백하기도 했다”고 전했다.

이날 영서는 평소 멤버들에게 디저트를 자주 사는 막내로도 언급됐다. 장도연이 관련 이야기를 꺼내자 영서는 “연습생 때부터 언니, 오빠들이 정말 많이 챙겨줬다. 금액을 생각해보고 계산한 적은 없다”고 말했다. 그는 “기회가 되면 화장실 가는 척하면서 미리 계산해둔다”고 덧붙였다.

이에 우찬이 “아직은 다섯 명을 커버할 여력은 안 된다”고 너스레를 떨자, 영서 역시 “나도 다섯 명 식사는 어렵다”고 말해 웃음을 자아냈다.

