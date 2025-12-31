“누가 위인지 가리자”…강남 한복판서 흉기 꺼낸 여고생들

서울 강남구 논현동에서 SNS를 통해 알게 된 10대 여학생들이 서열을 두고 다투다 흉기까지 휘두르는 사건이 발생했다.

사진은 기사와 무관함. 게티이미지뱅크

서울 강남경찰서는 지인에게 흉기를 휘둘러 상해를 입힌 혐의(특수상해)로 고등학생 A양을 입건해 조사 중이라고 30일 밝혔다.

경찰에 따르면 A양은 지난 28일 오후 7시 50분쯤 서울 강남구 논현동의 한 거리에서 10대 B양과 시비가 붙어 다투던 중 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다.

이 과정에서 B양은 목 부위를 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌으나, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 두 사람은 SNS를 통해 처음 알게 된 사이로 파악됐다. 이들은 이전에도 한 차례 몸싸움을 벌인 바 있으며, 이날 “확실하게 서열을 가리자”며 다시 만나 싸움을 벌이다 범행으로 이어진 것으로 드러났다.

경찰은 쌍방폭행을 한 것으로 보고 B양에 대해서도 폭행 혐의를 적용해 입건했다. 경찰 관계자는 “조만간 당사자들을 불러 정확한 사건 경위와 구체적인 범행 동기 등을 조사할 방침”이라고 전했다.

