조국혁신당 전북도당 “이혜훈 기획예산처 장관 지명 철회를”

“전북 비하 발언으로 논란을 빚은 인사에게 예산 총괄을 맡기는 건 도민 자존심을 훼손하는 것이다.”

조국혁신당 전북도당이 과거 전북 비하 논란이 불거진 행사에 핵심 당직자로 참여했던 이혜훈 기획예산처 장관 지명자에 대해 이재명 대통령이 지명을 철회할 것을 촉구했다.

초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원이 30일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴스1

조국혁신당 전북도당 대변인단은 30일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “전북 비하 발언으로 논란을 빚은 인사에게 국가 예산을 총괄하는 중책을 맡기는 것은 전북도민의 자존심을 훼손하는 일”이라며 이같이 밝혔다.

대변인단에 따르면 이 지명자는 지난해 7월 국민의힘 당협위원장이자 핵심 당직자로 호남권 전당대회에 참석했다. 당시 최고위원 선출을 위한 전당대회 진행 과정에서 “박수 안 치는 사람 간첩, 아 전북? 전라북도를 따로 호명해야 하나”라는 발언이 공개적으로 나왔다.

대변인단은 이 발언에 대해 “전북도민을 간첩에 비유하고 전북을 조롱한 것으로, 뿌리 깊은 지역 차별과 편견을 여과 없이 드러낸 사례”라며 “전북을 공동체가 아닌 배제와 조롱의 대상으로 취급한 장면”이라고 비판했다. 이어 “그런 발언이 나온 행사에 주요 당직자로 있던 인사가 전북의 예산과 현안을 총괄 조정하는 기획예산처 장관 후보자로 지명된 현실을 도민이 어떻게 받아들여야 하느냐”며 “이는 전북도민의 자존심을 짓밟는 행위나 다름없다”고 주장했다.

민주당을 향한 비판도 이어졌다. 대변인단은 “전북을 대표하는 민주당이 이 사안을 사실상 방관하고 있다”며 “제2 혁신도시 조성, 새만금 개발, 농촌 소멸 위기 등 전북의 민감한 현안들이 예산으로 좌우되는 상황에서 전북 비하 논란이 있는 인사를 예산 사령탑에 앉히는 데 침묵하는 것은 무책임한 태도”라고 지적했다.

조국혁신당 전북도당은 “이재명 대통령은 전북을 모독한 인선을 즉각 철회해야 한다”며 “민주당 역시 각성해야 한다. 전북도민의 명예와 지역 균형 발전을 위해 끝까지 대응하겠다”고 밝혔다.

한편, 장동혁 국민의힘 대표는 이날 전북 김제시 새만금 33센터에서 열린 ‘국민의힘·특별자치도 정책 간담회’ 뒤 기자들과 만나 여권 인사들의 추가 입각 가능성과 관련해 “분명한 목적과 방향성 없이 보수 인사들을 영입하면 정권에 역풍으로 돌아갈 수 있다”고 말했다.

장 대표는 “이혜훈 전 후보자 외에도 해양수산부 장관이나 국무총리에 국민의힘 출신 인사들이 거론되고 있다”며 “인사만으로 정부의 정통성이나 정책 혼선을 해결할 수는 없다”고 밝혔다. 이어 “정부가 보여줘야 할 것은 인사가 아니라 대한민국을 어떤 방향으로 운영하고 민생 정책을 어떻게 끌고 갈지에 대한 분명한 방향성”이라고 덧붙였다.

