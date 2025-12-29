골든블루, 붉은 말의 해 한정판 '카발란 솔리스트 마데이라 캐스크' 출시

골든블루 인터내셔널은 2026년 붉은 말의 해를 맞아 ‘카발란 솔리스트 마데이라 캐스크(Kavalan Solist Madeira Cask)’ 한정판 패키지를 출시한다고 29일 밝혔다.

이번 신제품은 2026년 병오년(丙午年)을 기념해 ㈜골든블루 인터내셔널과 타이완 킹카그룹이 손잡고 출시한 스페셜 에디션이다. 오직 대한민국에서만 만나볼 수 있는 한정판 제품이라 소장가치가 높다. ‘카발란’의 마스터 블렌더가 직접 엄선한 최상의 원액을 사용해 완성도를 높였으며, 강렬한 에너지와 도약을 상징하는 붉은 말의 이미지를 패키지 디자인에 담아 상징성과 희소성을 동시에 강조했다.

‘카발란 솔리스트 마데이라 캐스크’는 포르투갈 남단의 아열대 화산섬인 마데이라 섬에서 생산된 마데이라 와인 캐스크로 위스키 원액을 숙성한 제품이다. 아열대 기후 특유의 강렬한 숙성 환경이 ‘카발란’ 고유의 증류 기술과 만나며 마데이라 캐스크가 지닌 풍미의 잠재력을 한층 끌어올렸다.

이러한 숙성 환경과 캐스크의 특성은 풍미 전반에 뚜렷하게 반영됐다. 그 결과 신선한 체리와 포도, 사과 등 과일 향과 꿀의 달콤함이 조화를 이루며, 열대 과일의 섬세한 향미 뒤로 후추와 계피 등 향신료의 스파이시함이 어우러져 입체적인 풍미를 경험할 수 있다.

이번 신제품은 다른 ‘카발란 솔리스트(Solist)’ 시리즈 제품들과 마찬가지로 물을 섞지 않는 방식인 싱글 캐스크 스트렝스(Single Cask Strength)로 병입돼 캐스크 본연의 특징을 오롯이 느낄 수 있다. 또한 원액에 색을 더하거나 냉각 여과를 거치는 등의 인위적인 과정을 거치지 않아 ‘카발란’의 가진 깊이 있는 여운을 극대화했다.

‘카발란 솔리스트 마데이라 캐스크’의 알코올 도수는 50~62.6%며 용량은 700ml다. 국내 전용으로 출시됐으며 2026년 1월 중순부터 한정 수량으로 만나볼 수 있다.

박소영 골든블루 인터내셔널 대표이사는 “이번 한정판은 2026년 붉은 말의 해가 지닌 의미를 위스키로 표현한 특별한 제품이자 국내 위스키 시장에 대한 깊은 이해가 반영된 결과물이다”며 “앞으로도 국내 위스키 시장에서 ‘카발란’의 브랜드 위상을 드높일 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다”고 말했다.

