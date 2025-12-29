프로브랜드 남현 대표, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장 표창 수상

㈜프로브랜드(대표 남현)가 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회가 수여하는 위원장 표창을 받았다고 밝혔다. 이번 표창은 데이터와 기술을 기반으로 중소기업과 외식업계의 경쟁력 제고에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.

프로브랜드는 AI 기반 상권·브랜딩·실행 플랫폼을 핵심 사업으로 추진하고 있다. 데이터 수집과 분석을 통해 상권 특성에 맞는 브랜드 기획과 운영 방안을 제시하는 것을 목표로 하며, PB(자체 브랜드) 개발 등 다양한 시도를 통해 사업모델을 고도화해 나가고 있다. 회사 측은 파일럿 프로그램과 제휴를 통해 실증 데이터를 단계적으로 확보하고, 이를 바탕으로 가맹점과 소상공인을 위한 지원 모델을 확장해 나갈 계획이라고 설명했다.

이번 표창 수상은 프로브랜드가 추진해온 데이터 기반 사업 전략과 외식·유통 분야 혁신 시도가 대외적으로 인정받은 사례로 평가된다.

한편, 지난해 중소기업중앙회가 주관한 '상생, 미래를 향한 동행' 제4회 유통 상생 대회에서 신세계백화점이 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장 표창을 받으며 기업의 위상을 높이는 효과를 거두기도 했다. 프로브랜드의 이번 수상도 그러한 맥락에서 대외적 신뢰도를 강화하는 성과로 평가된다.

프로브랜드는 지역 상권과 소상공인의 지속 가능한 성장을 주요 과제로 삼고, 데이터 기반 의사결정 도구와 현장 중심 실행 프로그램을 결합해 실질적인 지원을 확대해 나간다는 방침이다.

회사 관계자는 “기술은 현장의 문제를 해결하기 위한 도구”라며 “앞으로도 데이터와 현장의 목소리를 결합한 실용적인 솔루션을 통해 업계와 함께 성장할 수 있는 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.

