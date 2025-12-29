로봇개와 함께 '철책 경계 근무 중 이상 무' [한강로 사진관]

새 날이 밝아오는 지난 22일 새벽, 경기도 연천군 접경지역에서 5사단 열쇠부대 장병들이 시범운용 중인 다족보행 로봇을 앞세우고 철책을 따라 경계근무를 서고 있다.

육군은 지상로봇운용팀을 통해 장병이 접근하기 어려운 지역에서 경계 작전을 펼칠 수 있도록 다족 보행 로봇을 대테러작전·수색·정찰 등 다양한 군사임무에 시범 운용하고 있다.

미래형 전투체계 '아미타이거(Army TIGER) 4.0'의 일환으로 도입된 다족 보행 로봇은 아직 시범 단계에 있지만, 급변하고 고도화되는 전장 환경에 발맞추며 군 첨단화의 든든한 초석이 될 것으로 기대된다.

아미 타이거 4.0은 육군을 의미하는 영문 'ARMY'와 4차 산업혁명 기술로 강화된 지상군의 혁신적 변화를 의미하는 'Transformative Innovation of Ground forces Enhanced by the 4th industrial Revolution technology'의 앞 철자를 딴 'TIGER'의 합성어다.

