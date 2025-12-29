쿠팡 ‘고객당 5만원’ 보상안도 꼼수 논란, 사실상 할인권 식으로

국회 연석 청문회를 하루 앞둔 쿠팡이 1인당 5만원 상당의 구매이용권을 지급하는 방식의 개인정보 유출 피해 보상안을 발표했다. 그러나 할인권을 지급하는 방식으로, 보상안도 ‘꼼수’라는 지적이 나온다.

소비자들이 많이 이용하는 쿠팡 로켓구매나 쿠팡이츠에 사용할 수 있는 금액은 각각 5000원에 불과하며, 쿠팡트래블과 럭셔리 뷰티·패션 서비스인 알럭스(R.Lux) 상품 할인권은 20000만원으로 사실상 추가금액을 더 많이 내야 이용할 수 있기 때문이다.

쿠팡은 29일 “최근 개인정보 유출 사고에 대한 책임을 통감, 고객 신뢰를 복원하기 위해 1조6850억원 규모의 고객 보상안을 시행할 계획”이라고 밝혔다. 보상 계획에 따라 쿠팡 와우·일반·탈퇴 고객 등 3370만명에게 1인당 50000원의 보상금을 내년 1월 15일부터 순차적으로 지급할 방침이다.

쿠팡이 지급하는 보상안은 로켓배송·로켓직구·판매자 로켓·마켓플레이스 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡이츠(5000원), 쿠팡트래블 상품(20000원), 알럭스 상품(20000원) 등 총 50000원 상당이다.

그러나 구매이용권 50000원 전액을 쿠팡 단일 플랫폼에서 자유롭게 사용할 수 있는 구조가 아니라는 점에서 실효성이 떨어진다는 지적도 나온다. 특히 20000원 할인쿠폰 역시 적용처가 제한돼 사실상 ‘생색내기’에 그친다는 비판이 제기된다. 한 쿠팡 이용자는 “쿠팡 알럭스라는 서비스는 이번에 처음 들었다”며 “럭셔리 상품이나 여행 상품 가운데 20000원 이용권으로 실제 구매가 가능한 상품이 과연 얼마나 되겠느냐”고 불만을 토로했다.

해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 공지문에서 “쿠팡의 모든 임직원은 최근의 개인정보 유출 사태가 고객에게 얼마나 큰 우려와 심려를 끼쳤는지 깊이 반성하고 있다”며 “고객을 위한 책임감 있는 조치를 취하는 차원에서 보상안을 마련했다”고 말했다.

이어 “이번 사태를 계기로 쿠팡은 가슴 깊숙이 고객 중심주의를 실천, 책임을 끝까지 다해 고객이 신뢰하는 기업으로 거듭나겠다”며 “고객 여러분께 다시 한번 깊이 사과드린다”고 했다.

